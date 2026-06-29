El PSOE pide revisar el modelo de la Feria de San Juan de Badajoz y acusa al concejal de hacer un balance "autocomplaciente"

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz una revisión del modelo de la Feria de San Juan después de que el equipo de Gobierno realizara un balance que considera excesivamente triunfalista. El PSOE sostiene que la elevada asistencia registrada durante las fiestas no puede servir para dar por cerradas las cuestiones que, a su juicio, deben mejorarse de cara a futuras ediciones.

La portavoz socialista, Silvia González, ha criticado la actitud del concejal de Ferias y Fiestas tras una celebración que ha contado con un presupuesto municipal superior a los 450.000 euros, al que se suman otros servicios extraordinarios como el refuerzo del transporte urbano.

"Lo mínimo es hacer un balance honesto"

"Con ese volumen de recursos públicos, lo mínimo es hacer un balance honesto, reconocer lo positivo y analizar también aquello que debe corregirse", ha señalado González. Desde el PSOE reconocen el éxito de participación de la Feria de San Juan 2026 y destacan la implicación de la ciudadanía, los feriantes, la hostelería, las casetas y los trabajadores que hacen posible la celebración. Sin embargo, consideran que el análisis municipal no puede limitarse a una sucesión de felicitaciones.

"Un balance útil no consiste en afirmar que todo ha salido bien, sino en aprovechar la experiencia acumulada durante estos días para corregir aquello que ha generado quejas entre vecinos, familias, hosteleros y usuarios", ha afirmado la portavoz socialista.

Respaldo a la feria de día

Entre las principales reivindicaciones figura un mayor respaldo municipal a la feria de día del Casco Antiguo. Los socialistas sostienen que esta iniciativa continúa adelante gracias al esfuerzo del sector hostelero y denuncian que el ayuntamiento concentra prácticamente toda la actividad festiva en el recinto ferial.

En este sentido, defienden que la apuesta por el recinto ferial es compatible con una estrategia que extienda el ambiente festivo al conjunto de la ciudad y lamentan que muchos de los accesos a Badajoz apenas reflejaran que la capital estaba celebrando sus fiestas.

Revisar las medidas de inclusión

El PSOE también pide revisar las medidas de inclusión implantadas durante esta edición. En concreto, considera que el horario sin ruido para personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras sensibilidades, fijado entre las 19.00 y las 22.00 horas, perdió buena parte de su utilidad al coincidir con las horas de mayor calor y, según trasladaron algunas familias, con atracciones cerradas.

"La inclusión no puede quedarse en anunciar una medida, tiene que funcionar de verdad y el ayuntamiento debe poner medidas para que así sea", ha defendido Silvia González, quien propone estudiar nuevos horarios, ampliar los días de aplicación e incorporar sistemas de pulseras preferentes para menores con discapacidad, siguiendo el modelo implantado en otras ciudades.

Además, el PSOE considera que el consistorio debe revisar la gestión de la información sobre los fuegos artificiales, los precios de las consumiciones en el auditorio y el estado del pavimento de este espacio, que califica de mejorable.

Como conclusión, González ha instado al equipo de Gobierno a preparar desde ahora la próxima edición de las fiestas atendiendo a las críticas recibidas.

"San Juan funciona porque Badajoz responde. Ahora le toca al ayuntamiento escuchar más, felicitarse menos y empezar ya a preparar una Feria de 2027 mejor organizada, más inclusiva y presente en toda la ciudad. Confundir una elevada asistencia con una gestión impecable es un error", ha concluido.