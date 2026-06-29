La Sinfonía Fausto de Liszt sonará mañana en el Palacio de Congresos de Badajoz

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) ofrecerá mañana un concierto en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz con motivo del 30º aniversario de la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

La cita, organizada por la Fundación Caja Badajoz, comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas. El programa elegido para esta celebración será la Sinfonía Fausto, de Franz Liszt, en su versión orquestal sin coro.

Inspirada en el mito de Fausto, esta obra está considerada una de las grandes partituras del sinfonismo programático del siglo XIX y permitirá al público disfrutar de una de las propuestas más destacadas del repertorio romántico.

Estructurada como un tríptico de poemas sinfónicos, la pieza realiza tres sutiles e intensos retratos de carácter dedicados a los personajes principales del drama: Fausto, Margarita y Mefistófeles.

Donato Renzetti y gira nacional

La batuta estará a cargo de Donato Renzetti, uno de los directores de ópera más prolíficos y respetados de nuestro tiempo. Renzetti, director emérito del Teatro Carlo Felice de Génova, cuenta con una trayectoria envidiable que incluye la dirección en escenarios de la talla de la Ópera de París, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera de Nueva York o el Teatro Colón de Buenos Aires, además de una destacada labor pedagógica en Italia.

Tras el concierto de Badajoz, la orquesta iniciará su gira nacional que la llevará al BaezaFest en Baeza (Jaén) el 2 de julio, al Festival Internacional de Música y Danza de Granada el 5 de julio, y finalmente a Águilas (Murcia) el 7 de julio.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de Entradium.com o en la taquilla del Palacio de Congresos el mismo día del concierto, a partir de las 17.00 horas.