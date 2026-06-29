Entrada libre
Última oportunidad para visitar la exposición 'Unknown Destination' en Ámbito Cultural
La muestra reúne 20 pinturas realizadas con técnica mixta y propone un recorrido visual marcado por la incertidumbre, la búsqueda de identidad y la reflexión sobre el origen de la materia
La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge hasta mañana, 30 de junio, la exposición de pintura 'Unknown Destination', una muestra de arte abstracto firmada por el artista 'Who?'. Hoy se presenta como una de las últimas ocasiones para acercarse a esta propuesta cultural, que puede visitarse en horario de 10.00 a 22.00 horas.
La exposición reúne 20 obras realizadas con técnica mixta y propone un recorrido visual marcado por la incertidumbre, la búsqueda de identidad y la reflexión sobre el origen de la materia. A través de un lenguaje abstracto, 'Unknown Destination' invita al espectador a enfrentarse a preguntas sin respuesta: de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué permanece en constante transformación.
Una reflexión artística sobre la materia y la identidad
La muestra plantea la materia como algo cambiante, incierto y en permanente evolución, construyendo un discurso visual en torno a lo desconocido y a los límites de la existencia.
Who? es el seudónimo de un artista reconocido tanto a nivel autonómico como nacional, vinculado a la pintura y a otras expresiones artísticas desde el año 2005.
Su trabajo se caracteriza por una mirada introspectiva y experimental, que en esta exposición encuentra un espacio de diálogo con el público en El Corte Inglés de Badajoz.
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