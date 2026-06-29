Nostalgia
Últimas palomitas en Conquistadores: el cine de Badajoz se despide para siempre con 'Scary Movie' y 180 espectadores
El complejo baja la persiana tras 27 años de actividad y una jornada especialmente emotiva para sus trabajadores: "Yo ya quiero que termine el día y marcharme, porque va a ser duro"
El público acudió sobre todo a ver la película familiar 'Toy Story', aunque fue una parodia de terror la que cerró definitivamente las salas
Todavía olía a palomitas al subir a la última planta del centro comercial Conquistadores, pero este domingo nada era como siempre. Ayer el cine Conquistadores cerró definitivamente sus salas después de 27 años dando servicio en Badajoz. El complejo, conocido en los últimos años como mk2 Cinesur Conquistadores, bajó la persiana con ocho pantallas, 1.200 butacas y el recuerdo de varias generaciones.
En su último día se vendieron 180 entradas. Fueron los últimos 180 espectadores de unas salas que, en otros tiempos, llegaron a vivir tardes de lleno casi absoluto. En Navidad, un sábado de los de antes podía alcanzar las 2.500 entradas, y en 2009, con el estreno de 'Avatar', se registraron más de 4.000 espectadores en una misma tarde, cuando aún no había abierto el cine Yelmo del centro comercial El Faro.
"El cine de nuestra infancia"
Sofía Gómez acudió acompañada de su hermana, su pareja y sus primos. "Hemos elegido 'Toy Story' para cerrar un poco el ciclo, porque es nuestra peli de la infancia en nuestro cine de la infancia", explicó antes de entrar a la sala. Reconoce que el cierre le provoca tristeza: "Nos da mucha pena que algo que lleva con nosotros toda la vida se cierre. Badajoz es una ciudad grande y está bien tener varias opciones para elegir".
Su familia solía acudir a Conquistadores desde hacía años. Antes lo hacían en el cine Puente Real, y cuando este cerró se trasladaron a estas salas. "Siempre hemos recibido muy buen servicio y mucha amabilidad". Para su hermana, Julia Gómez, formar parte de los últimos espectadores tiene una doble lectura: "En parte sí nos sentimos privilegiados, pero también cuesta decir adiós y soltar". Esa sensación de pérdida se extiende también a la oferta cinematográfica de la ciudad. El cierre deja a Badajoz con menos opciones comerciales para ver cine. "Ya no habrá competencia de precios ni de opciones. Tendremos que ir al Yelmo", lamentó Julia.
Falta de cultura cinematográfica
Entre los espectadores estaba también Pepe Nacho, que considera que la forma de consumir cine ha cambiado y que las plataformas han restado público a las salas. "Con Netflix, YouTube y ver películas en casa, la gente no valora salir, venir con amigos o familia, ver una peli y luego comentarla", reflexionó. Aun así, cree que el problema no está en las películas, sino en la falta de cultura cinematográfica y de promoción.
"Da mucha pena despedirse de un sitio donde nos hemos criado de pequeñitos". Recordó cuando el centro comercial tenía más vida y cuando la visita al cine formaba parte de un plan completo de tarde. "Era un sitio al que venías a pasar la tarde. Poco a poco se ha ido muriendo", señaló.
En su memoria quedan muchos títulos vistos en Conquistadores: todas las películas de 'Toy Story', las de 'Spider-Man', los estrenos de superhéroes, las películas de Tarantino o Martin Scorsese. "Es que yo me he criado aquí. Mi vida la he pasado aquí", aseguró.
El último turno de trabajo
Al otro lado del mostrador, Toni Contreras y Matilde Pérez sirvieron las últimas palomitas. Para Toni, trabajadora del cine desde hace 23 años, el último día le produjo sentimientos contradictorios: "Está lo que te dice la cabeza y lo que te dice el corazón, pero a mí me puede más el corazón", reconoció.
Entró con 20 años, empezó en limpieza y pasó por casi todos los puestos. Desde 2007 trabajaba en la zona de atención al público. "Al final son muchos años. Hay clientes que son como familia", explicó. En los últimos días, muchos se han acercado para despedirse, también asociaciones de niños que durante años participaron en sesiones adaptadas y actividades solidarias. "Ver que vienen a verte y a darte las gracias da pena", admitió. "Yo ya quiero que termine el día y marcharme, porque va a ser duro", confesó emocionada. El último pase, programado a las once de la noche, fue 'Scary Movie', la parodia de terror elegida para despedir definitivamente las salas.
Sobre el futuro del local, no hay confirmación oficial. Se sabe que ha habido visitas para ver las instalaciones y que una posibilidad sería destinar el espacio a un parque de ocio similar a 'Mega Park' o 'Dream Planet', pero por ahora el local sigue disponible. "No creo que este centro comercial tenga mucho futuro. Han ido cerrando locales poco a poco y no he visto una iniciativa clara para abrir otros nuevos", dijo Toni. "Ojalá me equivoque, porque tiene mucha historia y es una pena que cada vez haya más locales cerrados", añadió.
El anuncio del cierre de estos cine generó hace tres semanas una movilización ciudadana. Una recogida de firmas en Change.org acumulaba, al cierre de esta edición, 3.596 apoyos para intentar salvar el cine y evitar su clausura. No ha sido suficiente.
Conquistadores se despide de la cartelera pacense. Quedan las salas vacías y el recuerdo de quienes durante casi tres décadas compraron una entrada y se sentaron frente a una pantalla grande. Ayer, el último pase no solo cerró una película. Cerró también una parte de la memoria cultural de Badajoz.
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