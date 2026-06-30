Alba Carmona y Jesús Guerrero presentan 'Ofrenda' en Badajoz

El segundo día de Badasom recibirá en el escenario a la cantaora Alba Carmona y al guitarrista y productor Jesús Guerrero con su nuevo disco Ofrenda. El concierto se celebrará mañana 1 de julio a las 22.00 horas en la terraza del teatro López de Ayala. Las entradas a partir de 15 euros ya están a la venta en taquilla y en la página web del teatro.

Con este espectáculo mostrarán su trabajo más íntimo y profundo, en el que exploran un nuevo camino creativo. Ofrenda ofrece un repertorio que respeta enormemente la música de tradición oral, pero que también muestra la evolución hacia el presente resaltando la verdad y la belleza de lo auténtico. Con este nuevo proyecto, Alba Carmona enseña su lado más personal y único, acompañada de la excelente guitarra de Jesús Guerrero.

En sus canciones conviven diferentes estilos que hacen que su música sea especial y única. Se inspira en los aires del tango argentino, la dulzura de los cantes de ida y vuelta, la apasionada verdad del pasodoble, el arrullo flamenco de las nanas más andaluzas y la alegría de las fiestas populares para crear su esencia más pura. La cuidada composición de Ofrenda permite que la voz y la guitarra sean la pareja perfecta para transmitir todas esas influencias sin perder la esencia flamenca.

Con cada tema, los artistas agradecen el legado de todos los músicos que les precedieron y a aquellas mujeres cantaoras que mantuvieron viva la tradición y que son parte fundamental de la herencia y la memoria flamenca. De esta forma, aprecian las raíces que los unen y que los definen.

Recorrido artístico

Alba Carmona es una de las voces más particulares del flamenco actual. Su trayectoria mezcla tradición y contemporaneidad con la naturalidad y personalidad que la caracteriza. Con más de 20 años de experiencia ha cantado en escenarios de todo el mundo y ha colaborado en discos y proyectos junto a otros artistas como Perico Sambeat, Carlos Saura, Chano Domínguez, Las Migas, Mauricio Sotelo o Miguel Poveda. Sus discos han recibido varias nominaciones a premios nacionales e internacionales como los premios de la Academia de la Música Española, Premios Odeón, Premios Min y Latin Grammy. A su vez, Jesús Guerrero ha sido aclamado por grandes artistas como Niña Pastori, Miguel Poveda o Argentina, llegando incluso a colaborar en algunos de sus espectáculos.

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El festival continúa

Badasom espera otros tres conciertos los días 2, 3 y 4 de julio, los cuales se celebrarán en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto, situado cerca del parque Castelar. Estos tres espectáculos de gran formato tendrán el placer de recibir en el escenario a Chico Pérez acompañado de la Orquesta de Extremadura, Los Vivancos y Carminho.