XVII edición
Alba Carmona y Jesús Guerrero presentan 'Ofrenda' en Badajoz
La cantaora barcelonesa y el guitarrista gaditano serán los protagonistas de mañana en el Badasom
Con su nuevo álbum rinden homenaje al legado flamenco transmitido generación tras generación
Andrea Vaca
El segundo día de Badasom recibirá en el escenario a la cantaora Alba Carmona y al guitarrista y productor Jesús Guerrero con su nuevo disco Ofrenda. El concierto se celebrará mañana 1 de julio a las 22.00 horas en la terraza del teatro López de Ayala. Las entradas a partir de 15 euros ya están a la venta en taquilla y en la página web del teatro.
Con este espectáculo mostrarán su trabajo más íntimo y profundo, en el que exploran un nuevo camino creativo. Ofrenda ofrece un repertorio que respeta enormemente la música de tradición oral, pero que también muestra la evolución hacia el presente resaltando la verdad y la belleza de lo auténtico. Con este nuevo proyecto, Alba Carmona enseña su lado más personal y único, acompañada de la excelente guitarra de Jesús Guerrero.
En sus canciones conviven diferentes estilos que hacen que su música sea especial y única. Se inspira en los aires del tango argentino, la dulzura de los cantes de ida y vuelta, la apasionada verdad del pasodoble, el arrullo flamenco de las nanas más andaluzas y la alegría de las fiestas populares para crear su esencia más pura. La cuidada composición de Ofrenda permite que la voz y la guitarra sean la pareja perfecta para transmitir todas esas influencias sin perder la esencia flamenca.
Con cada tema, los artistas agradecen el legado de todos los músicos que les precedieron y a aquellas mujeres cantaoras que mantuvieron viva la tradición y que son parte fundamental de la herencia y la memoria flamenca. De esta forma, aprecian las raíces que los unen y que los definen.
Recorrido artístico
Alba Carmona es una de las voces más particulares del flamenco actual. Su trayectoria mezcla tradición y contemporaneidad con la naturalidad y personalidad que la caracteriza. Con más de 20 años de experiencia ha cantado en escenarios de todo el mundo y ha colaborado en discos y proyectos junto a otros artistas como Perico Sambeat, Carlos Saura, Chano Domínguez, Las Migas, Mauricio Sotelo o Miguel Poveda. Sus discos han recibido varias nominaciones a premios nacionales e internacionales como los premios de la Academia de la Música Española, Premios Odeón, Premios Min y Latin Grammy. A su vez, Jesús Guerrero ha sido aclamado por grandes artistas como Niña Pastori, Miguel Poveda o Argentina, llegando incluso a colaborar en algunos de sus espectáculos.
El festival continúa
Badasom espera otros tres conciertos los días 2, 3 y 4 de julio, los cuales se celebrarán en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto, situado cerca del parque Castelar. Estos tres espectáculos de gran formato tendrán el placer de recibir en el escenario a Chico Pérez acompañado de la Orquesta de Extremadura, Los Vivancos y Carminho.
- El ayuntamiento paraliza la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- Una mujer herida en el Barco Vikingo y cuatro lesionados en una reyerta en la noche 'más complicada' de la Feria de San Juan
- La bailarina de Badajoz Daniella del Amo representará a España en San Sebastián: 'Bailar y cantar me hace sentir viva
- Confirmado: habrá fuegos artificiales en Badajoz este sábado desde el puente de Palmas
- La gente se ha sentido segura pese a la alarma inicial': Casablanca destaca un San Juan sin problemas y con el ferial 'a reventar
- Cambios y nuevas las líneas de autobuses urbanos en Badajoz: Hoy lunes empiezan a funcionar
- Todo listo en el puente de Palmas de Badajoz para los fuegos de esta noche: 'Queremos ser muy puntuales
- Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz