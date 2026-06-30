Badajoz refuerza la protección de los más vulnerables frente al calor con una red de apoyo social este verano

Las altas temperaturas no afectan a toda la población por igual. Las personas mayores, los menores, quienes viven solos o las personas en situación de calle son los colectivos que más sufren las consecuencias del calor extremo, una realidad ante la que el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido reforzar su respuesta social durante los meses de verano.

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ha adaptado sus servicios y programas estivales para ofrecer una protección específica a quienes más lo necesitan. El objetivo es minimizar los riesgos derivados de las olas de calor mediante una red coordinada de recursos sociales, atención preventiva y espacios seguros en colaboración con entidades como Cruz Roja, Cáritas y otros servicios municipales.

Espacios climatizados y más prevención para las personas mayores

Uno de los principales ejes del dispositivo se centra en las personas mayores. Los Centros de Mayores del IMSS permanecerán abiertos y climatizados durante todo el verano, ofreciendo un lugar confortable donde refugiarse durante las jornadas de temperaturas más elevadas.

Además, las actividades de envejecimiento activo y ejercicio físico se trasladan a las primeras horas de la mañana, evitando así la exposición al calor en las franjas de mayor riesgo.

A esta medida se suma el refuerzo del Servicio Municipal de Teleasistencia, cuyos profesionales insistirán durante este periodo en recomendaciones básicas como mantener una correcta hidratación, evitar salir durante las horas centrales del día, conservar frescas las viviendas y reconocer los síntomas de un posible golpe de calor.

En la misma línea, el Servicio de Ayuda a Domicilio intensificará el seguimiento de las personas atendidas en sus hogares, prestando especial atención a la hidratación, la ventilación de las viviendas y la detección de posibles situaciones de riesgo.

Apoyo para quienes viven en la calle

Las personas sin hogar también contarán este verano con un refuerzo específico de la atención social gracias a la coordinación entre el IMSS y las entidades del tercer sector. Cáritas amplía el horario de apertura del Centro Hermano, adelantando su funcionamiento a las 14.00 horas para ofrecer un espacio climatizado durante las horas de mayor calor como ya ha informado este diario.

Por su parte, Cruz Roja desplegará dispositivos de atención los martes, miércoles y jueves a partir de las 20.00 horas, realizando reparto de agua y seguimiento de las personas que permanecen en la vía pública.

Además, la organización desarrolla una campaña específica de prevención frente a las olas de calor dirigida a las personas mayores, con sesiones informativas, acciones de sensibilización y reparto de material divulgativo para prevenir golpes de calor y otros problemas asociados a las altas temperaturas.

Verano con oportunidades para la infancia

El plan social del IMSS también pone el foco en la infancia y la conciliación familiar. Este verano volverán a desarrollarse los Espacios Educativos Saludables, un programa financiado por la Junta de Extremadura y gestionado por Cruz Roja que ofrecerá 100 plazas distribuidas en cinco centros educativos de Badajoz.

Como en ediciones anteriores, el ayuntamiento facilitará gratuitamente el acceso de los menores participantes a las piscinas municipales, además de otros recursos públicos como bibliotecas y museos.

Paralelamente, regresan las Ludotecas Rurales en las ocho pedanías del municipio —Valdebótoa, Gévora, Sagrajas, Novelda, Alcazaba, Villafranco del Guadiana, Balboa y Alvarado—, con diez plazas por quincena en cada una de ellas. Estas ludotecas ofrecen un recurso fundamental para favorecer la conciliación familiar y proporcionar un entorno seguro de convivencia y aprendizaje durante las vacaciones escolares.

Campamentos para garantizar la igualdad de oportunidades

El IMSS mantiene también su apuesta por la igualdad de oportunidades financiando 20 plazas de campamentos de verano para menores en situación de vulnerabilidad, permitiendo que puedan disfrutar de actividades estivales en las mismas condiciones que el resto de niños.

A ello se añaden 30 becas para campamentos urbanos gracias al convenio de colaboración con Forus, destinadas a menores derivados por los Servicios Sociales municipales y orientadas tanto al ocio educativo como al apoyo a las familias con mayores dificultades.

Una red social para hacer frente al verano

El Ayuntamiento de Badajoz destaca que la coordinación entre administraciones, servicios municipales y entidades sociales resulta esencial para proteger a la población más vulnerable durante los episodios de calor extremo.

Desde el IMSS se recuerda a toda la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias durante las olas de calor y de prestar especial atención a las personas mayores, los menores, quienes padecen enfermedades crónicas y aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social.