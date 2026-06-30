Cáritas amplía el horario del Centro Hermano en Badajoz para proteger a las personas sin hogar de la ola de calor

Los termómetros vuelven a mostrar esta semana los 40º y esto es especialmente complejo para aquellos que viven en situación de calle. En muchas ocasiones, soportar el calor sofocante del asfalto de la ciudad es muy crudo para aquellos que no tienen un techo bajo el que refugiarse. Por este motivo Cáritas ha decidido ampliar el horario de su centro de emergencias que da atención a personas sin hogar para evitar su exposición a las altas temperaturas.

El Centro Hermano, gestionado por la oenegé de la Iglesia, amplía su horario los próximos dos meses y abrirá sus puertas dos horas antes.

Los dos meses de verano

"A partir del miércoles, todo el mes de julio y el de agosto el horario se amplía a las 14.00 horas", informa Víctor Martínez, director del Centro Hermano de Badajoz. Lo hacen así para ofrecer cobijo a las personas sin hogar las horas centrales del día y que enlacen de unos centros a otros en los momentos con más calor: "Una vez terminen de comer en los comedores sociales, que se vengan para acá inmediatamente", afirma.

Las altas temperaturas hacen muy difícil estar durante la tarde expuestos. Martínez señala que "el centro está acondicionado" para poder refugiarse y facilitar que "estén fresquitos".

Dos horas más de apertura

En concreto, el centro ampliará desde el miércoles dos horas su horario. Lo habitual es que abran a las 16.00 horas y cierren a las 9.00 del día siguiente. Con esta medida excepcional, los dos meses de verano el recurso de Cáritas abrirá 19 horas al día. Este año como novedad los responsables del centro no se guían de los episodios concreto de calor: años anteriores el horario se ampliaba dependiendo de los días en los que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) determinase los episodios de calor extremo. Sin embargo, desde la entidad de la Iglesia han determinado este año abrir de manera ininterrumpida las horas indicadas independientemente de si hay o no olas de calor.

Lo que buscan con esta medida es que "el impacto del calor sea lo menos posibles para las personas que acompañamos", explica el director del Centro Hermano. Así, Martínez señala que en la ciudad es normal vivir con los termómetros marcando altas temperaturas: "Esta misma semana, otra vez las máximas no van a bajar de los 40 y, por lo menos, pues intentamos ampliar el servicio que prestamos para que puedan estar en las mejores condiciones posibles".

Al 95% de ocupación

Este recurso de la Iglesia registra la mayor parte del año un alto porcentaje de ocupación, solo quedando libre las plazas que reservan para atender a las emergencias. "Normalmente estamos a más del 95% de ocupación, es muy raro que bajemos de esa cifra", explica Víctor Martínez. En el primer semestre del año, a punto de terminar, en Centro Hermano han atendido a "100 personas".

Este recurso de la mencionada entidad cuenta con un total de 28 plazas y, aunque hay un gran número de personas fijas, "hay mucha movilidad". Muchos de los usuarios que entran en Centro Hermano "se derivan a otros recursos que se adapten a las necesidades y demandas de los propios usuarios o participantes".

Eso sí, según expone el director del centro, "conforme un usuario sale, entra otro" rozando siempre el máximo de ocupación.