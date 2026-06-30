El Club de Lectura Viva de Badajoz alcanza diez ediciones marcando récord de asistentes

Se cumplen diez ediciones del Club de Lectura Viva organizado desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, un club que puede presumir de ser uno de los que cuenta con más participantes de toda España. No llegaban a la decena cuando empezó a reunirse en librerías y ahora hay citas en el parque de Castelar que tienen que acotarse porque rozan los 200 asistentes. Ocurrió con María Dueñas y Carolina Yuste. Los participantes no van a escuchar al autor para adquirir su libro, sino que son lectores que ya conocen la obra y se acercan a hablar con el escritor, según apuntó ayer el concejal del área, José Antonio Casablanca, durante la presentación de la nueva programación del club, que abarca del 18 de septiembre al 11 de diciembre con cinco autores

El club ha evolucionado también en los espacios en los que se desarrolla, que han pasado de lugares cerrados (no cabía tanta gente) a celebrar sus encuentros en el parque de Castelar, si el tiempo acompaña, o en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. El club es gratuito, por inscripción, a partir del 1 de septiembre.

Miguel Ángel Carmona Del Barco, director de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, es quien selecciona a los autores. Ayer defendió que aumentan los inscritos y el «prestigio», lo que hace que cada vez reciban más propuestas y los autores tengan menos reparos en desplazarse a Badajoz para charlar con los lectores. A lo largo de estas diez ediciones han pasado por el club más de 50 escritores, de 6 nacionalidades y 41 editoriales colaboradoras.

Escritora rusa

El club arranca en el parque de Castelar el 18 de septiembre con «la escritora rusa contemporánea más influyente en el ámbito internacional». Se trata de Ana Starobinets, con la que el club cumplirá un hito, pues será la primera vez que haya traducción simultánea. Seguramente estará su traductora, aunque la autora vive en Barcelona desde 1992, exiliada por sus ideas políticas y sus conflictos con el sistema. Es escritora y guionista y casi toda su carrera se ha desarrollado en los géneros fantástico y de terror. Sin embargo, a Badajoz trae un relato autobiográfico, que la lanzó a la fama. ‘Tienes que mirar’ (2021) aborda el duelo gestacional.

También en Castelar, el 2 de octubre, estará Blanca Lacasa con ‘El accidente’, que va por la décima edición. «Es un cuento largo», según explicó Carmona, que aborda una relación de pareja como «disección del deseo».

El 23 de octubre se celebrará el encuentro con la argentina Clara Obligado (1950). Según la presenta Carmona, es «una de las maestras del cuento, del relato» no solo por todo lo que ha escrito, sino porque fundó uno de los primeros talleres literarios de España, que llevaba su nombre. Hablará de ‘Exilio’, donde aborda el «inxilio», los desplazados por una dictadura que no pudieron salir y fueron desplazados dentro del propio territorio. «Que venga Clara Obligado a nuestro club es una muestra de hasta dónde estamos llegando», dada su apretada agenda «y selecciona muy bien adónde va».

El 13 de noviembre, Marta San Miguel compartirá ‘Última escala’, que arranca con el naufragio del barco en el regresaba el compositor Enrique Granados de su gira por Estados Unidos. El libro alterna el relato biográfico del músico con la conexión de la autora con la música.

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Cerrará el ciclo el 11 de diciembre el joven autor Luis Mario con ‘Libro azul con mosca’, que sale a la venta el 3 de septiembre. Este autor ya pasó por el club en 2024. Se trata de un libro de cuentos con «muchísimo humor». Según Carmona: «Un libro inclasificable».