Cofradía de la Santa Vera Cruz de Badajoz (1526-2026): 500 años de historia

Tal día de como hoy, 30 de junio, pero del año 1526, se erigía en nuestra ciudad la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Desaparecida en el siglo XIX y olvidada, me topé con ella en el Archivo Histórico Nacional allá por los años 90 cuando investigaba para el libro 'Semana Santa en Badajoz'. Y desde entonces nació el sueño en mi cabeza de recuperar y refundar esta cofradía para nuestra semana mayor.

Historia

La Cofradía de la Santa Vera Cruz tuvo su origen en la Cofradía de San Nicolás, fundada a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Era una hermandad penitencial formada por 'Hermanos de Luz y Hermanos de Sangre', cuya exaltación religiosa era ejemplar. Inspirada en altos fines de caridad y amor al prójimo, a esta cofradía se debe la fundación de un hospital asistencial aprobado por el prelado pacense don Pedro Sarmiento, que era hijo de los Condes de Ribadeo y Salinas y Capellán de los Reyes Católicos y de Carlos V. El hospital se fundó en 1525, firmando el obispo la donación a dicha cofradía de la iglesia de San Nicolás, y denominándose Hospital de la Vera Cruz, dando lugar a la hermandad del mismo nombre. El centro hospitalario supuso para los cofrades mayor desarrollo en sus prácticas de caridad con la asistencia a los pobres y enfermos desheredados de la fortuna que allí tenían asilo para su orfandad y medicinas para sus dolores.

De esta manera el historiador pacense Fernando Castón escribe la siguiente reseña histórica sacada de los archivos para su libro publicado en 1949 'Viejos valores pacenses':

"… En los primeros años del siglo XVI, habíase fundado en esta ciudad y en otros muchos lugares del obispado la Cofradía de la Vera Cruz, integrada por dos clases de hermanos, los llamados de luz y los de sangre. Las calles de Badajoz eran salpicadas de sangre en la noche del Jueves Santo por el furor disciplinante de estos cofrades penitentes. Ulteriores afanes de perfección y caridad incluyó en el cuadro de este Instituto el recoger enfermos impedidos, curar a los pobres galicados uncionándolos en otoño y primavera, enterrar los muertos…"

Fue muy grande la predilección que se tuvo en la ciudad por el Hospital de la Vera Cruz y muy frecuentes y estimables las ayudas económicas con que se le favoreció, dado la gran influencia mística de la época y la frecuencia de ejercicios piadosos favorecida por la intensa practica doctrinal de las instituciones religiosas.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz se erigió el 30 de junio de 1526 en el citado hospital, que se encontraba situado en el llamado 'Campo de la Cruz', al que daba nombre, actual plaza de Reyes Católicos, frente a la Puerta de Palmas. Sabemos, por un trabajo encargado por el Conde de Aranda, Presidente del Real Supremo Consejo de Castilla en 1770, que estaba radicada en San Andrés, era su Mayordomo D. Juan Silvestre, tenía ocho Regidores y gozaba de una renta de 699 reales de vellón y 18 maravedís procedentes del alquiler de casas y tierras, de los petitorios que hacían los regidores por las calles, de los 24 reales que pagaban los sesenta y cuatro hermanos cada vez que uno de ellos fallecía y de los cuatro reales que pechaban las treinta y tres hermanas viudas que tenía la Hermandad. Los gastos se dedicaban, fundamentalmente, a la festividad de la Cruz que se celebraba el día 3 de mayo.

El Papa Clemente VIII otorgó 'Bula Pontificia' a favor del Hospital y Cofradía de la Vera Cruz, concediendo Indulgencia Plenaria en los siguientes términos: "... A los cofrades que entrasen en ella, como a los que ya estuvieran y participasen en el día de la Exaltación de la Cruz, San Nicolás, Santa Engracia y la Asunción; así como a los cofrades difuntos y a los que se preocupasen de ellos..."; extendiéndolo a los que auxiliasen a los enfermos y peregrinos y asistiesen a las procesiones ordinarias y extraordinarias.

Sabemos que en 1669 la Cofradía y los hospitales de la Concepción y de la Piedad impulsaron la construcción del Corral de Comedias buscando obtener ingresos para el cuidado de los enfermos.

Nueva fundación

Con los datos anteriores, emprendí la ilusionante tarea de impulsar la refundación de la Cofradía de la Vera Cruz. Tras un primer intento fallido en los años 90 en la que ya se contaba con el beneplácito del Obispo Montero para sacar al imponente Cristo del Claustro, elaboré un detallado proyecto, en el que colaboró inestimablemente el escultor Eduardo García Márquez. Finalizado a principios del año 2008, comencé a entablar contactos para impulsarlo ilusionando a otros amantes de la Semana Santa y de la historia de Badajoz. De estas reuniones cabe destacar la primera mantenida en el Café Victoria con los directivos de la Asociación de Capataces y Costaleros San José de Badajoz, entre los que estaba su entonces presidente, José María Silva de Lima, el gran 'Joselón' tristemente desaparecido, junto con su vicepresidente, Ricardo Becerra, y la celebrada en el mismo lugar con José María Blanco, presidente de la Agrupación de Cofradías, quienes se entusiasmaron con el proyecto y pasarían a ser Hermanos Fundadores de la futura Hermandad.

Tras la Semana Santa de ese año se dio a conocer el ambicioso proyecto a un grupo más amplio de personas quienes, a pesar de creerlo algunos de ellos casi irrealizable, se ilusionaron con poder llevarlo a cabo. Así, el día 24 de abril del año 2008 en la ermita de Pajarito se firma el Acta de Fundación de la Cofradía de la Santa Vera Cruz con el objetivo de convertirse en la décima cofradía de la Semana Santa de Badajoz. Para ello se forma una Comisión Organizadora formada por diecinueve personas: Antonio Manzano Marchirant, Eduardo Félix García Márquez, Marcos Pacheco Cruz, Gonzalo de la Carrera Mancera, José María Silva de Lima, Francisco Ricardo Becerra Cortés, Juan Carlos García Romero, Soledad Martínez Gordillo, José María Blanco Rastrollo, Antonio Quintana Guerrero, Nicolás Manzano Aranda, Jesús Benítez Montero, Alejandro de la Carrera Mancera, Enrique de la Carrera Mancera, Teresa Domínguez García, Manuel Cienfuegos Ruiz-Morote, Juan José Benítez Becerra, Nicolás Manzano Marchirant y Manuel Márquez Martín.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz volvió a las calles de Badajoz en la Semana Santa del año 2012

Se fijan como objetivos: recuperar la memoria histórica de la antigua Cofradía de la Vera Cruz y de Nuestra Señora de la Consolación, formar un grupo de profundas raíces cristianas abierto a la sociedad de hoy con un fin asistencial, como ya movía a la Hermandad en el S. XVI, y recuperar como día de salida la noche del Jueves Santo. En cuanto a sus Titulares, ya se cuenta con la imagen de la Virgen de la Consolación, aunque está en Sevilla, que su escultor Eduardo García Márquez dona a la Cofradía como pago por su ingreso como Hermano Fundador. Acto seguido se crea la Asociación de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Badajoz para dar forma legal al amplio grupo de personas comprometidas que deseaban llevar a cabo el proyecto y empezar a encargar pasos y a construir la Hermandad.

Tras múltiples reuniones y contactos con el Arzobispado y Ayuntamiento, el viernes 14 de marzo de 2009 se presenta la imagen y el proyecto de la Cofradía de la Vera Cruz a los medios de comunicación de la ciudad. La imagen de la Virgen se bendice solemnemente en la Concepción el 27 de noviembre de 2010. En marzo de 2011 se encarga la imagen del Santísimo Cristo del Amor, obra de García Márquez y donado por la familia Mora, el 16 de octubre se aprueba canónicamente la Cofradía, logro en el que hay que destacar la figura del recordado Antonio Quintana Guerrero y en diciembre se elige a su primera junta de gobierno encabezada por Rubén Galea Gil.

La imagen de la Virgen de la Consolación recoge la historia de una antigua cofradía con la misma advocación fundada en la Iglesia del mismo nombre en el interior de la Alcazaba y aprobada el 7 de octubre de 1605 por don Andrés Fernández de Córdoba, Obispo de Badajoz. Posteriormente fue aprobada por el Real y Supremo Consejo de Castilla del rey Carlos IV. Esta Cofradía salía en procesión con la imagen de la Virgen de la Consolación el Domingo de Resurrección. En 1771 era su mayordomo don Pedro Muñoz y Mena y tenía de renta anual 2.238 reales de vellón y 17 maravedíes, que gastaba en sus funciones y en la procesión. Contaba también con la figura del 'Muñidor', que era el encargado de avisar por las calles la presencia de la Cofradía.

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La Cofradía de la Santa Vera Cruz volvió a las calles de Badajoz en la Semana Santa del año 2012 y partiendo de la nada ha conseguido un importante patrimonio imprimiendo un estilo clasicista a sus pasos y enseres, recuperando figuras históricas desaparecidas, como la del muñidor y los regidores, destacando por la solemnidad, el orden y la disciplina de su estación de penitencia.