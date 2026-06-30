Deporte base
El Don Bosco garantiza su continuidad y seguirá usando el campo del Colegio Salesianos
El club prorroga el contrato de arrendamiento, trasladará los entrenamientos de fútbol sala al pabellón Hernán Cortés y mantiene abiertas con normalidad las inscripciones y renovaciones para el próximo curso
El Don Bosco ha garantizado su continuidad en sus instalaciones para la temporada 2026/27 tras alcanzar un acuerdo con el Colegio Salesianos que prorroga el contrato de arrendamiento hasta el final de la próxima campaña. De este modo, el club asegura que la temporada comenzará y finalizará en sus instalaciones habituales, despejando las dudas surgidas en las últimas semanas sobre su futuro.
La principal novedad afectará a los equipos de fútbol sala, que trasladarán sus entrenamientos a las instalaciones del pabellón Hernán Cortés, un recinto homologado para entrenamientos y partidos oficiales situado muy cerca de la sede habitual del club. Por su parte, los equipos de voleibol desarrollarán su actividad en instalaciones municipales, mientras la entidad trabaja junto al Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Municipal de Deportes para concretar los espacios definitivos.
El club ha agradecido el interés mostrado por jugadores, familias, colaboradores e instituciones durante este proceso y ha destacado la colaboración recibida tanto por parte del Ayuntamiento como de la Fundación Municipal de Deportes. Asimismo, ha confirmado que las inscripciones y renovaciones para la temporada 2026/27 continúan abiertas con total normalidad, trasladando un mensaje de tranquilidad a todos sus deportistas y reafirmando su compromiso de seguir creciendo en el deporte base.
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