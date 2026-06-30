Espacio Senior: tecnología y planes con nietos para exprimir el verano en Badajoz

El verano ya ha llegado con fuerza a tierras pacenses y, con él, la eterna pregunta de cómo aprovechar el tiempo libre durante los meses de julio y agosto de una forma que sea enriquecedora. Rompiendo el mito de que la época estival es únicamente para el descanso pasivo, el programa Espacio Sénior de la Fundación Caja Badajoz vuelve a posicionarse este año como la alternativa perfecta en la ciudad. Esta consolidada iniciativa está diseñada específicamente para personas mayores de 55 años que se niegan a caer en la rutina, buscando combinar el aprendizaje continuo, el cuidado de la salud física y mental y, sobre todo, una convivencia que alegre los meses de más calor. El gran atractivo del programa para este periodo es que no solo piensa en el bienestar individual de los mayores, sino que se transforma en un puente de unión familiar, puesto que ofrece actividades para compartir con los más pequeños de la casa en pleno parón escolar.

Con las vacaciones de los colegios en marcha, la conciliación familiar y el ocio de los niños se convierten a menudo en un rompecabezas para los padres. Pensando precisamente en transformar esa rutina de cuidados en un espacio de diversión compartida y enriquecimiento mutuo, el Espacio Sénior ha diseñado la propuesta denominada "Abuaventuras". Esta propuesta intergeneracional está pensada para unir a los mayores de 55 años con niños y niñas de entre 8 y 11 años, creando recuerdos a través del juego, la empatía y la colaboración. Las plazas para estas citas son limitadas y la organización ya ha anunciado las fechas clave para las próximas semanas, dividiendo la experiencia en dos grandes temáticas que prometen llenar las mañanas de risas y complicidad.

La primera de estas citas lleva por título "La cajita del amor", un taller creativo y de expresión emocional donde abuelos y nietos trabajarán en el diseño y la fabricación de una caja personal. Este espacio busca estimular la imaginación de ambas generaciones y servir como excusa para que refuercen sus vínculos afectivos. Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones ubicadas en la calle Montesinos número 22. Los días elegidos serán el 1 y el 31 de julio, y una jornada final el 31 de agosto, siempre en un cómodo horario matinal desde las diez de la mañana hasta la una y media de la tarde.

Como segunda actividad, tendrá lugar una Gymkhana. En este caso, el objetivo principal es fortalecer los canales de comunicación y el trabajo en equipo mediante una serie de juegos de pistas, retos de ingenio y dinámicas de movimiento adaptadas a todas las edades. El escenario elegido para estos juegos será la Residencia Universitaria Caja Badajoz (RUCAB). Las actividades se desarrollarán durante las mañanas del 3 y 24 de julio y durante los días 7,14 y 21 de agosto, y mantiene el mismo horario que la actividad anterior.

Por otro lado, y para combatir la brecha digital y mejorar la autonomía de los mayores de 55 años, el programa incluye el curso "Te presento a tu móvil", una formación diseñada para perder el miedo a los smartphones y tabletas a través de clases muy pausadas y cercanas. El taller se impartirá en el centro de la calle Montesinos 22 en horario de 10:00 a 12:00 de la mañana y se celebrará concretamente los días 3,24 y 31 de julio, y el 7,14 y 28 de agosto.

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Esta programación que la fundación despliega se incluye en una iniciativa global mucho más amplia que incluye también opciones de vida saludable como su ruta ciclista adaptada, que confirma el firme compromiso de la entidad con un envejecimiento activo integral. Dado que las plazas son gratuitas y muy limitadas, es fundamental realizar la reserva cuanto antes para no quedarse fuera. Para asistir al curso "Te presento tu móvil" la inscripción debe realizarse llamando al número de teléfono 824901775, mientras que para participar en las dinámicas de "Abuaventuras" se gestiona consultando la web oficial de la Fundación Caja Badajoz.