Evento
ExpOtaku aterriza este fin de semana en Badajoz con anime, K-pop, videojuegos y cultura japonesa
La cita se celebrará los días 4 y 5 de julio en Ifeba, con entradas disponibles desde los 9 euros
Amantes del K-pop, el anime o los videojuegos, estáis de suerte. Badajoz se prepara para vivir este próximo fin de semana una edición de ExpOtaku, una cita dedicada de lleno al manga, el cosplay y el universo geek, con una programación pensaba tanto para los mayores fans como para quienes quieran adentrarse en este mundo por primera vez.
Durante los días 4 y 5 de julio, Ifeba se convertirá en el epicentro de la cultura asiática. Entre las propuestas más llamativas destacan los torneos de videojuegos muy conocidos como Mario Kart, Naruto, Tekken, Dragon Ball o Pokemon, además de retos gastronómicos de ramen picante, bodas temáticas, talleres para diseñar personajes, concursos de 'cosplay', con pasarela incluida, y expositores donde adquirir 'merchandising'.
La programación también incluye una zona dedicada al K-pop, donde los asistentes podrán exhibir y aprender las coreografías de los vídeos musicales, así como un 'photocall' y exposiciones y concursos de dibujos y 'fanarts'. ExpOtaku dispondrá también de un dojo de artes marciales con entrenamientos de Taekwondo, Haikido, nunchakus y demostraciones de combate.
Según ha informado la organización, el evento abrirá sus puertas el sábado 4 de julio de 10.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo 5 de julio el horario será de 10.00 a 20.00 horas. Las entradas, que ya se encuentran disponibles en la web oficial de ExpOtaku, tienen un precio de 9 euros por día y 16 euros por el abono de ambas jornadas, si se adquieren online. En taquilla, las entradas ascienden a 10 euros por día y 18 euros el abono.
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