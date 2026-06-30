Suceso
Un motorista de 45 años, herido tras colisionar con un coche en la avenida de Elvas de Badajoz
El suceso se ha producido tras una colisión por alcance entre un turismo y una motocicleta a la altura de la rotonda de Puente Real de Badajoz
Un accidente de tráfico registrado a última hora de la mañana de hoy en la avenida de Elvas, en Badajoz, se ha saldado con un varón de 45 años herido con pronóstico "menos grave", según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 de Extremadura.
El suceso se ha producido en torno a las 11.39 horas, momento en el que la sala del 112 recibió una llamada alertando de una colisión entre un coche y una motocicleta a la altura de la rotonda de Puente Real, en las inmediaciones del Hospital Universitario de Badajoz.
Según ha informado la Policía Local, el siniestro ha consistido en una colisión por alcance en la que la motocicleta golpeó por detrás al turismo. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, de 45 años, ha sufrido policontusiones.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron con rapidez los sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), que activaron la unidad médica de emergencias UME, así como patrullas de la Policía Local de Badajoz, encargadas de regular el tráfico de la zona.
Tras una primera asistencia en el lugar del accidente por parte del personal sanitaria, el motorista fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. A pesar del informe inicial del 112 que califica su estado como "menos grave" debido a los politraumatismos, fuentes policiales han indicado que fue evacuado sin presentar lesiones de gravedad a primera vista. Por su parte, el conductor del vehículo, de 56 años, no ha requido traslado sanitario.
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