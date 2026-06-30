Pedro de las Heras muestra en Badajoz sus collages para honrar a Goya

El artista Pedro de las Heras (Badajoz, 1951) inaugura este miércoles en Ámbito Cultural de el Corte Inglés de Badajoz la exposición de collages ‘Goya, un dispar modo de volar (collages de ayer y de hoy)', con la que rinde homenaje al genial pintor de Fuendetodos de cara al bicentenario de su muerte (1828-2028).

El collage era para Pedro de las Heras un arte menor, como el cómic, a finales de los setenta del siglo pasado en la Barcelona. A pesar de ello, jugaban a juntar fragmentos e imágenes inconexas a la forma y modo de los dadás y surrealistas. De vuelta a Badajoz, durante la primera parte de su prórroga vital, realizó en torno a 70 collages, en lo que está presente el Sordo de la Quinta: son los collages de ayer. Y ya jugando la segunda parte de dicha prórroga compone unos otros 50, que llevan de sus Disparates a las Pinturas Negras, a los Caprichos Enfáticos y a los Cuadernos de dibujos: son los collages de hoy. De todos ha hecho una selección exhaustiva, que se podrán contemplar hasta el próximo 15 de julio.

Pedro de las Heras Salas se define como un «aprendiz de mucho, maestro de nada». En 1968 viaja a París para sentir los aromas del mes de mayo y en 1978 se afinca en Barcelona, donde reside hasta 1994. Su primera muestra es en la Casa Regional de Extremadura, a la que sigue otra de tintas y guaches en el Trípode Pub. A principios de siglo marcha a trabajar a Madrid, donde suele frecuentar los museos del Triángulo de las Artes y las galerías del Barrio de las Letras. En 2004 realiza dos exposiciones, una, en la antigua sala de la Caja de Ahorros de Badajoz y, otra, en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.

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La exposición se inaugura a las 20.00 horas y la entrada es libre.