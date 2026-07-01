Badajoz activa una nueva promoción de viviendas en La Banasta: así será el desarrollo de 7.000 metros cuadrados

La zona de La Banasta continúa ganando peso en el crecimiento urbanístico de Badajoz. El ayuntamiento y LandCo, la empresa de gestión de suelo del Grupo Santander, han desbloqueado el desarrollo de una parcela de unos 7.000 metros cuadrados tras firmar el programa de ejecución de la Unidad de Actuación 5/24 del Plan General Municipal este miércoles en el palacio municipal. Esta intervención permitirá levantar una nueva manzana residencial con 9.500 metros cuadrados edificables, una parte destinada a vivienda protegida, además de completar la urbanización del entorno y reorganizar los accesos.

La firma del convenio, que llega después de la aprobación del programa por el pleno municipal, ha supuesto el pistoletazo de salida para una actuación que el consistorio considera clave para culminar el desarrollo de este sector de la ciudad y seguir generando suelo residencial.

"Reorganización de los accesos a La Banasta"

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha destacado la importancia del proyecto y ha recordado que "hoy se ha firmado el programa de ejecución de la Unidad de Actuación 5/24 en la zona de La Banasta. Tiene una superficie de aproximadamente 7.000 metros cuadrados de suelo y 9.500 de residencial, de los cuales un porcentaje es de vivienda protegida".

Urueña ha incidido en que la actuación permitirá mejorar la funcionalidad del entorno. "Es un programa de ejecución muy importante porque va a reorganizar los accesos a La Banasta y va a terminar de urbanizar esa zona", ha señalado.

Imagen de la reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Badajoz y LandCo en la mañana de este miércoles. / Ayuntamiento de Badajoz

LandCo amplía su presencia en Badajoz

Para LandCo, la actuación representa un nuevo paso en su estrategia de desarrollo en Badajoz. Su director territorial para Andalucía Occidental y Extremadura, Pedro Salvador, ha recordado que la compañía lleva años impulsando proyectos urbanísticos en la ciudad. "Aquí en Badajoz hemos apostado mucho y muy fuerte desde hace ya seis años. Llevamos varios desarrollos en marcha" y han participado en desarrollos de distintos sectores en la ciudad. Cabe destacar que tras la colaboración con Civitas Pacensis LandCo también desarrolla gran parte de las promociones en la avenida de Elvas, uno de los espacios de mayor expansión de los últimos años.

Aunque se trata de un ámbito de menor tamaño que otros desarrollos promovidos por la empresa, Salvador ha defendido su importancia dentro del crecimiento urbano de la capital pacense. "Este es un suelo que en dimensión es más pequeño, pero es una pieza fundamental para seguir completando ciudad. Es una esquina que actualmente está en transformación desde un uso industrial hacia una manzana residencial con reserva de vivienda protegida y un proyecto para nosotros muy ilusionante".

Comienzo "cuanto antes"

El director territorial de LandCo ha calificado la firma del programa como "un hito fundamental" para iniciar la actuación y ha asegurado que la empresa afronta esta nueva fase con el objetivo de comenzar cuanto antes su desarrollo.

Con esta intervención, La Banasta continúa consolidándose como uno de los principales focos de expansión residencial de Badajoz. Además de crear nuevo suelo para viviendas, la actuación permitirá completar la urbanización de un ámbito pendiente desde hace años y mejorar la movilidad en los accesos a esta zona de la ciudad.