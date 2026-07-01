Ola de calor
Badajoz, la segunda ciudad más calurosa de España este miércoles
La localidad ha marcado una temperatura máxima de 42,5 grados
Olivenza y Alburquerque también han entrado en el ranking
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La ciudad de Badajoz ha sido este miércoles, 1 de julio, la segunda localidad más calurosa del país al alcanzar los 42,5 grados a las 17.40 horas.
Así, y según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tres localidades extremeñas se han situado en esta jornada entre las diez más calurosas del país, que en todos los casos han superado los 40 grados.
De acuerdo a estos datos, tras Badajoz, que se sitúa como la segunda más calurosa del país, la localidad pacense de Olivenza se sitúa en séptimo lugar, al alcanzar los 42,1 grados a las 18.00 horas, mientras que Alburquerque es la décima más calurosa, con 41,8 grados a las 17.00 horas.
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