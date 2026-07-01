Badajoz vuelve a sonar a boxeo

Badajoz vuelve a situarse esta semana en el mapa del deporte nacional con la celebración del 98 Campeonato de España de Boxeo Olímpico Élite por Comunidades Autónomas, una competición que ha arrancado en el remodelado pabellón de La Granadilla y que convertirá a la capital pacense en el gran escaparate del boxeo español hasta el próximo sábado.

La ciudad acoge por tercera vez este campeonato, considerado una de las grandes citas del calendario nacional, en una edición especialmente abierta debido a la ausencia de varios de los dominadores de los últimos años, muchos de ellos concentrados con la selección española o inmersos ya en el boxeo profesional.

El torneo reúne a cerca de 400 deportistas, además de técnicos, árbitros, entrenadores y personal de organización, lo que supone la llegada de más de medio millar de personas a la ciudad y un notable impacto para la hostelería, el comercio y la restauración pacenses durante toda la semana.

Primeros favoritos sobre el cuadrilátero

La jornada inaugural dejó ya las primeras actuaciones destacadas. Uno de los nombres propios fue el del vigente campeón de España Pablo Coy (-80 kg), que superó con autoridad su estreno confirmando que sigue siendo uno de los principales candidatos al oro.

También comenzaron con victoria otros púgiles llamados a pelear por las medallas, como Aarón Romero, José Luis Sáez y Marián Mihaita Fierascu en la categoría de -75 kilos, además del elegante Rubén Ibáñez (-85 kg). En -65 kilos, Lexter Cantero y Joan Marcel Raga resolvieron sus respectivos combates y protagonizarán ahora uno de los cruces más atractivos del campeonato.

En categoría femenina sobresalió el triunfo de la canaria Marina Montalbán (-54 kg) frente a Claudia Alcañiz, una victoria de prestigio que la coloca entre las aspirantes al título. También debutaron con éxito dos habituales del panorama nacional como Blanca Tuñón (-48 kg) y Ana Layeska Bolívar (-54 kg), ambas representantes de la Comunidad de Madrid.

Badajoz, escaparate del deporte nacional

Durante las tres primeras jornadas se disputarán las eliminatorias en dos cuadriláteros simultáneos. El viernes llegará el turno de las semifinales y de algunas finales, mientras que el sábado se resolverán los últimos títulos nacionales y se pondrá el broche a una semana en la que Badajoz volverá a demostrar su capacidad para albergar grandes acontecimientos deportivos.

El presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, agradeció el respaldo institucional recibido y destacó la importancia de la sede extremeña. «Sabemos que va a ser una edición muy especial, muy abierta y que constituirá un éxito en todos los sentidos», señaló durante el acto de inauguración.

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Con esta competición, la capital pacense refuerza su posición como una de las sedes de referencia del deporte nacional, acogiendo un campeonato que reúne a buena parte de los mejores boxeadores del país y que servirá también para medir a las futuras promesas de la selección española.