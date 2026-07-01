Chico Pérez recala por primera vez en la ciudad: "Estoy recibiendo mucho cariño de Badajoz y quiero devolverlo"

El pianista Chico Pérez llega a Badajoz y ofrecerá un concierto especial en el auditorio Ricardo Carapeto este jueves a las 22.00 horas. Este es el primer concierto del músico en la ciudad y no estará solo. Le acompañarán 49 músicos de la Orquesta de Extremadura dirigidos por Miguel Morán. También tocarán junto a él su propia banda: a la batería Guille Cortés, al bajo Fiti Esteba y la voz de Gabriela Giménez. Detrás de esta fusión se encuentra el arreglista Alberto Torres, que ha conseguido adaptar las canciones del joven pianista a la versión sinfónica.

"Desde que se anunció el concierto, Badajoz me ha acogido de forma increíble", ha confesado Chico Pérez durante la presentación del espectáculo en el Teatro López de Ayala celebrada en la mañana de este miércoles. "Estoy recibiendo mucho cariño y todo lo que puedo hacer es devolverlo", ha adelantado el pianista.

Experiencia emocionante e irrepetible

El espectáculo único sorprenderá al público con una experiencia emocionante e irrepetible, según indican desde la organización del festival. "Vamos a pasar por todas las emociones posibles", ha reconocido Miguel Morán. El repertorio elegido hará que los músicos fusionen el flamenco con el jazz y la música clásica por momentos. La selección de temas hará un repaso por la discografía de Chico Pérez ofreciendo una noche de verano inolvidable. "Para mí es importante que la orquesta misma forme parte de la banda y que todos demos un concierto maravilloso", ha recalcado el pianista.

Chico Pérez está considerado como uno de los músicos y compositores más reconocidos del panorama del flamenco y jazz del momento y ha cautivado a crítica y público con su virtuosismo en cada ciudad que ha visitado. Recientemente, el joven pianista ha conseguido llevar su música a los escenarios más importantes del género. Ha formado parte de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Bienal de Flamenco de Madrid o el Festival Internacional de Granada, entre otros. Además, ha sido protagonista en algunos de los festivales de jazz más prestigiosos como el Festival Internacional de Jazz de Madrid, Cartagena, Jazzaldía en San Sebastián o el Festival de Jazz de Luxemburgo. Asimismo, ha logrado consolidarse como artista internacional presentando su música al otro lado del charco con recitales en Miami o en la Universidad de Oxford.

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del teatro López de Ayala de manera anticipada o en la taquilla antes del concierto en el propio auditorio Ricardo Carapeto. Los tickets se pueden comprar individualmente con precios que oscilan entre los 20 y 40 euros o mediante abonos para los tres conciertos del festival con un coste de 50, 75 o 100 euros. Además, los abonados a la Orquesta de Extremadura tendrán un descuento de 5 euros en el espectáculo de Chico Pérez.

Esta oportunidad única, según ha destacado la gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Hae Won, es posible gracias a la colaboración entre el Consorcio del Teatro López de Ayala, a la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Badajoz, a la Diputación de Badajoz y a Fundación CB.

La programación de Badasom que comenzó el martes con el concierto de Teresinha Landeiro contará también con la presencia de los Vivancos el viernes y Carminhio que pondrá el broche de oro al festival el sábado.