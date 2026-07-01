El Meiac inaugura 'Mirar para ver lo ausente', un diálogo sublime entre artes visuales y literatura

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo -Meiac- de Badajoz se viste de gala para acoger, a partir de hoy a las 19.30 horas, una de las propuestas expositivas más sugerentes y ambiciosas del panorama cultural extremeño: 'Mirar para ver lo ausente'. Esta muestra, surgida de la colaboración con el Museo Vostell Malpartida, propone un diálogo interdisciplinar que fusiona las artes visuales y la literatura. Tras su exitosa presentación el pasado mes de febrero en el MVM de Malpartida de Cáceres, la exposición itinerante recala ahora en la capital pacense, donde podrá visitarse hasta el próximo 29 de septiembre.

Cooperación institucional

Durante la presentación previa a la inauguración, la directora del Meiac, Catalina Pulido, ha expresado su satisfacción por albergar una iniciativa de tal calibre. Pulido ha subrayado la importancia de tejer redes sólidas entre las principales instituciones artísticas de Extremadura, una colaboración amparada por la Junta de Extremadura.

Presentación de la exposición 'Mirar para ver lo ausente'. / Diego Rubio

Según la directora, el proyecto es el reflejo de cómo dos museos referentes pueden unirse. Al transformar sus salas en un espacio híbrido, la pieza artística tradicional se complementa con la fluidez y sensibilidad del texto literario, abriendo múltiples vías de interpretación. "Es un orgullo que este diálogo entre palabra e imagen tenga continuidad en nuestras salas, expandiendo los horizontes de la contemplación artística habitual a la que está acostumbrado nuestro público", ha sentenciado.

Por su parte, José Antonio Agúndez, director gerente del Consorcio del Museo Vostell Malpartida, ha remarcado el valor simbólico de la colaboración, coincidiendo con la celebración por las cinco décadas de historia del centro fundado por Wolf Vostell en Los Barruecos. Agúndez ha recordado que la exposición parte de entender que el arte contemporáneo no es algo estático, sino una red viva de encuentros e interpelaciones lírica. Para el consorcio, materializar esta itinerancia conjunta supone un hito que demuestra la buena sintonía de políticas culturales en la región. "Este proyecto demuestra que la figurada y el legado de Wolf Vostell siguen expandiéndose y manteniéndose vigentes a través de nuevas miradas contemporáneas", ha puntualizado.

Un armazón conceptual

El comisario de la exposición, el reconocido escritor y docente Jaime Covarsí, en su intervención, ha desgranado los fundamentos que vertebran el recorrido, inspirados en el concepto de "desocultación" de Martin Heidegger, así como en las tesis de Spinoza sobre "hacer presencia por un acto positivo de constitución". "Ver lo ausente exige la voluntad y el esfuerzo del que mira. Para conquistar el sentido de una pieza artística es necesario activar esa voluntad; hay que desear mirar para poder ver algo que se nos sustrae", ha explicado el comisario.

La muestra reúne un total de 24 obras plásticas procedentes de las colecciones permanentes del Meiac y el MVM. Estas piezas dialogan con 24 creaciones literarias -en su mayoría, poesía discursiva, aunque también se abre espacio a la prosa y a un poema visual- concebidas para la ocasión.

Algunos autores -nacionales e internacionales- son Wolf Votell, Yoko Ono, George Brencht o Antonio Saura. Estas obras se contemplan con versos de reputados escritores contemporáneos como Ada Salas, Basilio Sánchez o Jordi Doce, entre otros.

Instituciones ante el texto que abre 'Mirar para ver lo ausente'. / M. C. M.

Respaldo de la Junta de Extremadura

Finalmente, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil, ha elogiado la labor y la coordinación entre ambas instituciones. Además, ha remarcado que la iniciativa es un ejemplo de la madurez de la gestión cultural de la región.

Asimismo, el secretario ha destacado la capacidad cultural extremeña para generar discursos de vanguardia nacional, incidiendo entre la unión de palabra e imagen, haciendo el arte mas accesible: "Proyectos como sitúan a Extremadura en un lugar de referencia indiscutible. No solo estamos celebrando el patrimonio acumulado durante cincuenta años en Malpartida de Cáceres, sino la capacidad de nuestras instituciones para seguir emocionando, conectando con la sociedad y estimulando el pensamiento crítico de los ciudadanos a través de la confluencia de distintas disciplinas artísticas", ha sentenciado Gil.

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'Mirar para ver lo ausente' estará disponible todo el verano. Las salas del Meiac aguardan esperarán a partir de esta tarde a todos aquellos que estén dispuestos a aceptar el reto de mirar más allá de lo estético de las obras.