Piden la libertad provisional del investigado por la muerte de una mujer en Badajoz cinco meses después de su ingreso en prisión

Cinco meses después del ingreso en prisión preventiva del hombre investigado por la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz, presuntamente a consecuencia de una agresión física de su marido, la posibilidad de que quede en libertad provisional ha reabierto el dolor de su hijo, Pedro Rodríguez. La defensa ha solicitado el levantamiento de la medida cautelar alegando la avanzada edad del investigado, su estado de salud y la posibilidad de imponer medidas menos gravosas.

La Fiscalía ha informado favorablemente a la concesión de esa libertad provisional, condicionada a comparecencias periódicas y a la entrega del pasaporte. La decisión definitiva continúa pendiente de resolución judicial que tome el tribunal de instancia de Violencia sobre la Mujer Plaza 2.

"Se está removiendo otra vez todo"

La noticia ha supuesto un nuevo golpe para Pedro Rodríguez, personado como acusación particular en la causa. "Con un gran sufrimiento, removiendo otra vez todo, que no se olvida ni un solo minuto del día, a pesar de haber pasado cinco meses", explica. Para él, el impacto emocional va mucho más allá de la posibilidad de una excarcelación. "El día que mató a mi madre dejó de ser mi padre para convertirse en el asesino de mi madre. Para mí, ese día murieron los dos", afirma.

Pedro Rodríguez, hijo de la mujer fallecida presuntamente a manos de su marido, en una foto de archivo. / Santi García

La petición de libertad provisional presentada por la defensa fundamenta su solicitud principalmente en la edad del investigado, de 81 años, su estado de salud y la revisión de la prisión preventiva prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, sostiene que ya no concurren con la misma intensidad los riesgos que justificaron inicialmente la medida cautelar y plantea alternativas como comparecencias periódicas, prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte.

El Ministerio Fiscal, por su parte, manifiesta que no se opone a esa petición teniendo en cuenta el informe remitido por el centro penitenciario donde permanece ingresado el investigado, si bien propone mantener medidas cautelares para asegurar su disposición ante la Justicia.

"Obvian las lesiones con resultado de muerte"

Sin embargo, Pedro Rodríguez cuestiona que esa solicitud se sustente únicamente en el procedimiento por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y considera que deja al margen el resto de la investigación. "Se presenta un escrito hablando exclusivamente del quebrantamiento, obviando totalmente las lesiones con resultado de muerte que se investigan en la misma causa", sostiene.

La acusación particular se ha opuesto formalmente a la petición de libertad al entender que persisten los motivos que justificaron la prisión provisional. En su escrito defiende que la investigación no se limita al quebrantamiento de la orden de alejamiento, sino que engloba también el presunto delito de homicidio o asesinato derivado de la muerte de la víctima, y argumenta que siguen existiendo riesgos de fuga, de reiteración delictiva y de afectación al entorno familiar.

"Completamente en shock"

Pedro Rodríguez relata que conoció la posible excarcelación a través de familiares del investigado, quienes le trasladaron que la defensa confiaba en una resolución favorable. "Me quedé completamente en shock. Lo único que pedí fue que nadie volviera a enviarme mensajes ni llamadas relacionadas con él. Estoy personado en la causa y prefiero enterarme por los cauces judiciales", explica.

El hijo de la víctima reconoce que las últimas horas han sido especialmente difíciles para toda la familia. "Mis hijos, con 19 y 12 años, inevitablemente se han enterado de todo. Se vuelve a abrir una herida que nunca ha llegado a cerrarse", asegura.

Los hechos que lo llevaron a la cárcel

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan al pasado mes de enero. Tras una presunta agresión ocurrida en el domicilio familiar, la mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz. El investigado fue inicialmente puesto en libertad con una orden de alejamiento, aunque posteriormente fue detenido de nuevo tras acudir al hospital incumpliendo esa medida cautelar. Ingresó entonces en prisión preventiva y, al día siguiente, la víctima falleció, quedando acumulada en la misma causa la investigación por el quebrantamiento y por las lesiones con resultado de muerte.

Precisamente sobre ese episodio también se pronuncia Pedro Rodríguez. "Cuando apareció en el hospital le dijimos que se marchara porque tenía una orden de alejamiento y porque mi madre estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. No quiso irse. Hubo que llamar a la Policía y aun así permaneció allí hasta que finalmente fue detenido", recuerda.

Mientras el juzgado resuelve la petición de libertad provisional, la instrucción del procedimiento continúa abierta. Pedro Rodríguez todavía tendrá que volver a declarar después de que una de sus primeras declaraciones fuese anulada por motivos procesales. "Es volver a pasar otra vez por el mismo calvario", lamenta.

A la espera de la decisión judicial, el hijo de la víctima insiste en que su preocupación trasciende el ámbito procesal. Habla del miedo, de la incertidumbre y del sufrimiento que, asegura, continúa viviendo su familia cinco meses después de la muerte de su madre.