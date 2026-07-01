Talavera la Real vuelve a ser epicentro del cine con la nueva residencia extremeña

Comienza la cuarta edición de la Residencia de Cine de Extremadura con la apertura de su convocatoria de proyectos cinematográficos. La inscripción estará abierta desde este miércoles 1 de julio hasta el 1 de septiembre y está dirigida a proyectos de largometraje en fase de desarrollo, ya sean de ficción, documental o animación.

La Residencia de Cine de Extremadura se consolida con esta nueva edición como una de las iniciativas de referencia para el desarrollo de proyectos cinematográficos y el impulso del talento. Del total de propuestas presentadas -más de un centenar en la pasada edición-, la residencia seleccionará 15 proyectos: cinco de Extremadura, cinco del resto de España y cinco de Iberoamérica, incluyendo Portugal.

En esta nueva edición, los pueblos de Guadalupe y Talavera la Real continuarán siendo las sedes de los encuentros presenciales.

Un formato híbrido

Este programa cultural mantiene el formato de años anteriores al contar con encuentros presenciales y asesorías virtuales. El objetivo es ofrecer un acompañamiento integral a directores, directoras, guionistas, productores y productoras.

Juan Antonio Moreno Amador, director de esta iniciativa y ganador de dos premios Goya, se ha mostrado agradecido de poder arrancar esta nueva edición "con nuevos socios nacionales e iberoamericanos" y de poder contar con este cine que es posible "gracias las historias que ponen en valor la identidad y el territorio".

Los directores del proyecto, Yolanda Barrasa y Juan Antonio Moreno Amador han querido destacar también el compromiso de la industria y de los pueblos de Guadalupe y Talavera la Real "que reciben a las películas y a los cineastas durante la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano”.

Encuentros presenciales

El primer encuentro presencial se celebrará en el mes de noviembre en Guadalupe, donde los cineastas de los proyectos seleccionados trabajarán con profesionales de reconocido prestigio en la industria cinematográfica para impulsar sus películas. Posteriormente, en la primavera del próximo año 2027, tendrá lugar un segundo encuentro en Talavera la Real, fortaleciendo así la vinculación de la residencia con el territorio extremeño.

Todas las propuestas seleccionadas participarán en el Extremadura Film Market, un mercado de cine profesional que se celebra en Guadalupe junto a la Residencia de Cine de Extremadura. Este evento promueve el encuentro entre creadores audiovisuales y potenciales socios estratégicos, impulsando la financiación, producción y coproducción de nuevas obras cinematográficas.

Noticias relacionadas

Asimismo, en esta edición, los proyectos seleccionados participarán en el área de industria MAFIZ del Festival de Málaga 2027, donde podrán presentar sus trabajos ante productores, distribuidores, plataformas y otros agentes clave del sector audiovisual.