Las tarifas de los taxis en Badajoz se actualizan tras cuatro años congeladas y subirán entre "20 y 30 céntimos por servicio"

Los taxis de Badajoz tendrán nuevos precios en los próximos días. Después de cuatro años congeladas sus tarifas, la Junta de Extremadura ha aprobado la actualización que supondrá un incremento de un 6,13% de los servicios. Alberto Ferreira, presidente de radiotaxi Badajoz, señala que subirán entre "20 y 30 céntimos cada servicio".

Los profesionales del sector reciben con "satisfacción" la noticia después del alza en los precios de carburantes, mantenimiento de vehículos y salarios de los profesionales.

Incremento entre el 6 y el 6,5%

La Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha aprobado la actualización de las tarifas urbanas, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que supone un incremento medio de entre el 6% y el 6,5% en la mayoría de los conceptos del servicio. La revisión afecta a la carrera mínima, al precio por kilómetro recorrido, a la hora de espera y a varios suplementos, como el transporte de mascotas, la salida de estaciones, la ocupación del maletero o el servicio mínimo al aeropuerto.

Para el presidente de Radiotaxi Badajoz, Alberto Ferreira, la actualización era imprescindible. "Era súper necesaria", afirma. El motivo, explica, es que durante los últimos años los gastos del sector no han dejado de crecer. "Los seguros, los vehículos, el combustible o la limpieza. Todo ha subido", resume.

En días laborables, la carrera mínima pasará de 3,53 a 3,75 euros, mientras que el precio por kilómetro recorrido aumentará de 0,99 a 1,05 euros. También se incrementará la hora de espera, que pasará de 17,64 a 18,78 euros.

En horario nocturno, la carrera mínima subirá de 5,40 a 5,75 euros. Además, en domingos, festivos, sábados y fechas especiales, como el 24 y el 31 de diciembre, Carnaval o la Feria de San Juan, la bajada de bandera se situará en 4,79 euros, frente a los 4,50 euros actuales. El servicio mínimo al aeropuerto también experimentará un incremento y pasará de 20,75 a 22,09 euros.

"Nada escandalosa"

Desde Radiotaxi Badajoz insisten en que la subida se ha planteado buscando un equilibrio entre la viabilidad del servicio y el bolsillo de los usuarios: "En realidad es una subida de un 6 y pico que afecta al servicio mínimo, al servicio de mascotas, al servicio de día y de noche. Nada escandalosa, que al final el usuario siempre se asusta con las subidas", explica Ferreira.

El presidente del colectivo recuerda además que Badajoz se ha situado por debajo de otras ciudades extremeñas. "Nos quedamos por debajo casi un punto y medio porque Cáceres subió un 7,4% y Mérida un 7,3%", señala.

Cuatro años sin actualizar las tarifas

La revisión llega después de varios años con las tarifas prácticamente congeladas. La última actualización importante se produjo en 2022, cuando el incremento fue cercano al 17%, mientras que desde entonces los precios apenas habían variado pese al aumento de los costes derivados de la inflación.

Ferreira explica que la tramitación ha sido larga debido a la complejidad administrativa que exige este tipo de revisiones. "Hemos estado atascados porque al final hay que hacer un estudio", señala.

El presidente de Radiotaxi recuerda que el colectivo está formado por 142 coches, la totalidad de las licencias de la ciudad, pero cuenta con 200 profesionales, una estructura en la que el gasto de personal tiene un peso importante. "El gasto de personal es importante", subraya.

Un impacto reducido para el usuario

Desde el sector consideran que el incremento apenas tendrá repercusión en el coste habitual de los desplazamientos urbanos. "Al final del día hablamos de 20 o 30 céntimos en cada servicio", asegura Ferreira.

En cuanto a la mejora que supondrá para los taxistas, evita hacer cálculos generales. "Depende de los servicios que haga cada día. Depende del día, obviamente. Es incalculable", afirma.

Los taxímetros deberán actualizarse

Aunque las nuevas tarifas entran en vigor el 1 de julio, los profesionales deberán adaptar previamente los taxímetros en talleres homologados antes de poder aplicarlas.

"No funcionará esa tarifa hasta unos días y luego esto hay que pasarlo al taxímetro, que lo incorporen en los talleres oficiales y pasar por la ITV para que verifiquen el cambio", explica Ferreira. Por eso, los nuevos precios estarán en los vehículos pasado "un mes y medio", aproximadamente.

"Sabemos que los usuarios van a entender la subida"

Tras un proceso que se ha prolongado durante meses, el presidente de Radiotaxi Badajoz muestra su satisfacción por la aprobación definitiva de la revisión.

"Satisfacción y agradecimiento a las administraciones públicas porque esto ha sido un camino largo y tedioso y nos han acompañado", afirma.

Ferreira confía además en que los ciudadanos comprendan la necesidad de esta actualización. "Sabemos que los usuarios van a entender la subida porque desde 2022 la vida se ha encarecido mucho", concluye. Así, señala que la intención es que cada año o dos años se puedan revisar los precios para que los precios no estén congelados tanto tiempo.