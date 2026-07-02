La Asociación de Arte Flamenco de Badajoz necesita relevo generacional

La peña flamenca más antigua de Extremadura necesita relevo generacional y captar aficionados. La Asociación de Arte Flamenco de Badajoz ha iniciado una campaña para atraer nuevos socios.

Ayer, varios de sus incombustibles miembros se congregaron delante del teatro López de Ayala para informar a los transeúntes con la intención de atraer savia que asegure su futuro. Estuvieron repartiendo octavillas aprovechando el concierto de la cantaora Alba Carmona y el guitarrista Jesús Guerrero en el Badasom.

La peña fundada en 1971 lleva más de cincuenta años fomentando y difundiendo el arte flamenco en la ciudad pacense. En los últimos años, sus 75 miembros han notado que falta gente joven en la asociación que garantice la continuidad de la misma. "No hay relevo generacional" ha confesado su presidente Manuel Iglesias Segura. "Estamos convencidos de que existen muchos jóvenes aficionados que desconocen nuestra existencia". Para formar parte de ella no se precisa de ningún requisito, por lo que cualquier amante del flamenco es bienvenido.

La peña lleva luchando durante años para contar con un local en el que fijar su sede y poder realizar sus actividades. Por el momento, han podido ofrecer conciertos itinerantes en lugares como el Complejo de Alcántara, la Sociedad Hípica Lebrera o el Don Bosco. Recientemente, el Ayuntamiento de Badajoz le ha concedido un espacio en la asociación de vecinos de la Paz, pero están a la espera de recibir la llave.

Financiación y actividades

La asociación se financia únicamente con la cuota de los socios, 15 euros al mes. Con estos ingresos organizan mensualmente una actuación en la que cada socio puede invitar a un acompañante gratuitamente. A lo largo de estos años, han contado con artistas de reconocido prestigio como Pedro "El Granaíno", La Fabi, Antonio Reyes, Sandra Carrasco, Ricardo Fernández del Moral o María Terremoto, sin olvidar a grandes artistas del flamenco extremeño. Cada artista invitado dedica unas palabras en un gran libro de firmas en el que se recoge el paso de cada uno de ellos por la asociación.

En el nuevo local, la peña flamenca quiere llevar a cabo numerosas actividades: cursos de baile, cante, guitarra y percusión, charlas, conferencias, tertulias y audiciones. Además, quieren ofrecer a los socios la posibilidad de acceder a un importante archivo discográfico y de revistas especializadas en este artecon el fin de disfrutar del material que mantienen guardado.

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Por todo esto, el gran proyecto que pretende llevar a cabo la Asociación de Arte Flamenco de Badajoz necesita de nuevos miembros que hagan que el arte flamenco perdure en la ciudad.