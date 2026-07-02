Badajoz lanza os premios JABA, premiando el talento con hasta 1.000 euros en siete disciplinas

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck, ha presentado esta mañana la vigésima edición de los premios JABA, una cita que cumple dos décadas apostando de forma decidida por el talento, la cultura y la creatividad emergente. Bajo el lema '20 años de creatividad sin fronteras', el certamen se consolida como uno de los referentes culturales y transfronterizos más importantes de Extremadura y Portugal.

Durante la presentación, la concejala ha subrayado el compromiso del consistorio pacense con las políticas de juventud orientadas a generar oportunidades y ofrecer escaparates a los nuevos creadores. "JABA no es solo un concurso, es un motor de desarrollo, de futuro y una herramienta de unión entre territorios", ha señalado la edil, haciendo especial hincapié en el carácter internacional que une el talento extremeño con el de la región vecina del Alentejo portugués.

Con motivo de este señalado aniversario, la concejalía ha introducido mejoras sustanciales para expandir el crecimiento del certamen. La más destacada es el incremento de la cuantía económica en la categoría de adultos -18 a 35 años-, cuyos premios pasan de 800 a 1.000 euros por disciplina como un reconocimiento explícito a la calidad y esfuerzo de los participantes. Además de cinco premios junior de 400 euros -13 a 17 años-.

Asimismo, otra gran novedad ha sido el adelanto de la convocatoria pública. Desde el equipo de gobierno se ha decidido lanzar el certamen antes de lo habitual para facilitar que los jóvenes dispongan de los meses de verano -un periodo vacacional con mayor disponibilidad de tiempo- para idear, experimentar y preparar sus proyectos artísticos con total tranquilidad. En su paralelo, se ha procedido a una notable simplificación de los trámites administrativos de inscripción con el fin de agilizar y hacer más accesible el proceso a los interesados.

Bases, plazos y modalidades

El certamen mantendrá abiertas sus inscripciones desde el próximo 24 de agosto hasta el 25 de septiembre. Podrán concurrir todas aquellas personas de entre 13 y 35 años que sean naturales o residentes en Extremadura o en el Alentejo portugués.

El concurso se articula en torno a dos modalidades: junior y adulto, y abarca un total de siete disciplinas artísticas. Estas últimas son: audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura.

Cada creador podrá registrar hasta dos obras originales por especialidad, con la condición indispensable de que no haya resultado premiado con anterioridad en otros certámenes. Un jurado compuesto por profesionales evaluará las propuestas para garantizar el rigor y la excelencia al fallo.

Un circuito de arte itinerante

Mariema Seck también ha querido poner en valor que el recorrido de los premios JABA no expira con la entrega de galardones. Las creaciones seleccionadas forman parte de un itinerario de exposiciones colectivas con el objeto de acercar el arte a nuevos públicos.

El diseño del cartel anunciador para esta vigésima edición corre a cargo de Clara Díez, una joven artista de 23 años natural de Sagrajas. Díez, que se alzó con el premio de diseño gráfico en la pasada convocatoria con su obra 'Rompiendo el molde", se convierte así en la firma oficial de la imagen corporativa del certamen.

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La ilustración digital entrelaza motivos emblemáticos de la ciudad, tales como la estatua homenaje a Francisco de Zurbarán o las ventanas de la emblemática Giraldilla. Pese a no haber podido asistir por compromisos laborales, la autora ha hecho llegar un mensaje que la propia concejala ha ensalzado como lema inspirador para todos los candidatos: "Que el origen de donde vengamos nunca limite el alcance de una obra".