El Banco de Alimentos recibe 21.000 kilos de Fundación CB

21.000 kilos de solidaridad para quienes más la necesitan. Fundación Caja Badajoz ha donado 6.690 kilos de garbanzos, 9.900 kilos de arroz y 5.010 litros de aceite al Banco de Alimentos de Badajoz, una aportación total de 21.600 kilos de alimentos esenciales que contribuirán a dar refuerzo a la labor que desempeña esta institución en la región atendiendo a familias en situación de vulnerabilidad.

A través de esta iniciativa, Fundación Caja Badajoz fortalece su compromiso social y su implicación en la ayuda a quienes más lo necesitan. Una acción que se une a las colaboraciones periódicas que la fundación mantiene con el Banco de Alimentos; pues la atención a esta entidad es una labor que lleva desarrollando a lo largo de los años con el fin de contribuir a "la necesaria acción solidaria que desempeña" , destaca la entidad en un comunicado.

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A esta iniciativa se suma el Reto solidario Extrema Dura, que Fundación Caja Badajoz desarrollará con tres ciclistas extremeños el próximo 11 de julio desde Badajoz, con el objetivo de recorrer el perfil de Extremadura en 1.111 kilómetros, donando 1 kilo de alimentos por cada kilómetro recorrido. Un total de 80 poblaciones serán testigos de este reto solidario cuyo objetivo final es apoyar a las personas en riesgo de exclusión social.