Juzgan a tres enfermeros de Badajoz por consultar el historial clínico de una compañera sin autorización

Tres enfermeros del Hospital Universitario de Badajoz, dos mujeres y un hombre, se van a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial por presuntamente consultar los datos clínicos de una compañera sin su consentimiento ni motivos profesionales para ello.

Los hechos que se enjuiciarán, según recoge el escrito del ministerio público, tuvieron lugar entre enero de 2024 y enero de 2025, cuando supuestamente los investigados consultaron la historia clínica de la denunciante hasta en ocho ocasiones, mediante «accesos indebidos» y sin estar autorizados, para averiguar su situación médica «y asimismo divulgarla».

Las dos acusadas fueron compañeras de la denunciante, que trabajó con ellas de forma eventual en el centro hospitalario en 2024, mientras que no lo hizo nunca con el otro procesado. La fiscalía sostiene que este último accedió a los datos clínicos de la perjudicada dos veces, ambas de madrugada: una el 6 de enero de 2024 y la otra el 28 de enero de 2025.

En el caso de una de las enfermeras acusadas, el ministerio público le imputa un solo acceso, también de madrugada, el 1 de enero de 2025, mientras que a la otra le atribuye hasta cinco consultas, realizadas entre el 20 de diciembre de 2024 y el 25 de enero de 2025, a distintas horas, tanto por la mañana, como por la noche y de madrugada. El resto de las consultas se fechan el 29 de diciembre de 2024 y los días 3 y 8 de enero de 2025.

La fiscalía pide para los tres investigados 3 años de prisión como autores de un delito de descubrimiento y revelación de secreto, su inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión durante 7 años y una multa de 18 meses con cuota diaria de 10 euros.

Además, reclama que indemnicen a la denunciante con 3.000 euros por el daño moral, ya que, según esta parte, a raíz de estos hechos la mujer sufrió una alteración de tipo psíquico, que le provocó un síndrome ansioso depresivo, lo que le generó una alteración emocional en el ámbito personal, familiar y social.

Denuncia ante el SES

La perjudicada presentó una denuncia ante el Servicio Extremeño de Salud (SES), que incoó un expediente disciplinario a los tres acusados, que en estos momentos se encuentran paralizados a la espera de que se resuelva la causa judicial.

Por su parte, la acusación particular, en manos de María Ángeles Calzadilla, sostiene que los tres acusados, «valiéndose y prevaliéndose» de su condición de empleados públicos del Servicio Extremeño de Salud, utilizaron su nombre de usuario y su clave personal para acceder a través del sistema Jara al historial clínico de su representada, sin autorización y «careciendo de cualquier motivo relacionado con su trabajo sanitario, con la intención de violentar su intimidad».

En todos los casos, según esta parte, los investigados anotaron en el motivo de acceso a la historia clínica la palabra «asistencial».

La abogada de la denunciante imputa a dos de los enfermeros -el hombre y a la mujer que presuntamente realizó las cinco consultas- un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y solicita que sean condenados a 3 años y 3 meses de cárcel, que se les inhabilite para ejercer su profesión durante 8 años y que se les imponga una multa de 21 meses a razón de 10 euros al día.

Para la tercera acusada, que supuestamente accedió en una única ocasión, pide 2 años y 6 meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secreto, la inhabilitación profesional durante 6 años y una multa de 12 meses con cuota diaria de 10 euros.

Responsable subsidiario

En cuanto a la responsabilidad civil, reclama que los tres procesados indemnicen cada uno de ellos con 15.000 euros a la perjudicada por los daños psíquicos sufridos -que recoge el informe forense que se le realizó -y atribuye al SES la responsabilidad civil subsidiaria.

Las defensas de los acusados no comparten el relato de las acusaciones pública y particular y solicitan que sean absueltos.

José Duarte y Aurelia Martín, abogados del enfermero investigado en esta causa, sostienen en su escrito de defensa que su cliente no ha tenido «ninguna participación» en los hechos denunciados y se muestran disconformes con lo manifestado por la fiscalía y la acusación particular en sus conclusiones provisionales, por lo que piden que quede exculpado del delito de descubrimiento y revelación de secretos que se le atribuye.

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El juicio por estos hechos está previsto que se celebre el próximo día 8 de julio en la Audiencia de Badajoz.