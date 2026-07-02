Karts nuevos, vídeos 360º gratuitos y toboganes restaurados: Lusiberia comienza su verano

Badajoz ya vuelve a tener su oasis de verano a pleno rendimiento para combatir las altas temperaturas. Tras un aplazamiento temporal que retrasó su habitual apertura en los días previos a la Feria de San Juan, el parque acuático Lusiberia ha inaugurado su temporada estival, consolidándose una vez más como uno de los principales motores de ocio y turismo familiar de la provincia.

La nueva gerencia, que asumió las riendas del complejo el pasado mes de abril, ha tenido que trabajar a contrarreloj en apenas tres meses para poner a punto unas instalaciones que arrastraban cierto desgaste por el paso del tiempo. Han renovado la mayoría de los espacios, tanto de parque acuático como del parque seco para ofrecer una experiencia "más accesible y adaptada".

De este modo, la campaña arranca marcada por la reparación de atracciones clave como la piscina de olas, el estreno de vídeos 360º gratuitos, algunos descuentos en los bonos individuales y familiares y reajustes en los menús de restauración para hacerlos "más competitivos"

¿Por qué abrió más tarde?

La modificación del calendario de apertura respecto a campañas anteriores, ya que normalmente coincide con el final del curso escolar, responde a criterios operativos y de infraestructura. Javier Martín, miembro de la gerencia del parque aclara que la planificación de la temporada se vió condicionada por una estricta necesidad de cumplir con los plazos de seguridad de las obras civiles: "Normalmente, el parque viene abriéndose la semana de feria, incluso la semana antes, pero nosotros entramos aquí en abril y había que acometer una serie de mejoras de las infraestructuras que se pudieron terminar antes"

El objetivo del nuevo equipo gestor no era abrir de forma apresurada, sino priorizar la seguridad de los usuarios y rescatar los espacios emblemáticos que estaban prácticamente inutilizados en las últimas temporadas. Con esta decisión, la dirección prefirió postergar la inauguración antes que abrir de manera precipitada, anteponiendo la seguridad de los usuarios y la puesta a punto de las instalaciones, que no se utilizaban desde el año pasado.

Renovación del recinto y novedades

El plan de acción ejecutado desde primavera se ha dividido en tres grandes áreas de acción dentro del recinto: la zona acuática, el parque seco infantil y el lago. En la zona de agua, la gran noticia para los habituales es la recuperación de su mayor reclamo de ocio. "Hemos reparado la piscina de olas, que en los últimos años casi siempre no estaba operativa". Además, se ha realizado una intervención de mantenimiento técnico en la red de toboganes.

"Hemos pintado y mejorado todos los toboganes para que no produzcan daño. Al final son mejoras estructurales que quizás no se noten tanto a ojos del cliente por el plazo que teníamos, pero a largo plazo se van a hacer más mejoras", explica Martín.

Sin embargo, la verdadera sorpresa interactiva de esta temporada viene de la mano de la tecnología y el entretenimiento digital. El parque estrena un formato de videos 360º diseñado para el disfrute de los usuarios. Esta atracción audiovisual es completamente gratuita para todos los asistentes, permitiendo que tanto los grupos de amigos como las familias se lleven un recuerdo dinámico, envolvente y de calidad de su experiencia, listo para compartir directamente en sus redes sociales.

Por su parte, el denominado parque seco se ha renovado con una inversión del equipamiento infantil. Se han adquirido nuevos hinchables y una nueva gama de karts a estrenar para las pistas de suelo. En cuanto al lago, el equipo de mantenimiento ha procedido a su vaciado, desinfección y limpieza con el propósito de "prepararlo y acondicionarlo para que sea otra atracción más".

Bonos, descuentos y gastronomía accesible

Para compensar la espera de los pacenses, Luisberia ha reconfigurado su política de accesos con un formato comercial "muy flexible". A diferencia de tarifas cerradas, el parque ha diseñado bonos de "7,15 y 30 baños", válidos tanto para la categoría individual (adulto o niño) como para la modalidad familiar de primer grado, una opción que engloba a toda la unidad familiar "que conviva en la misma casa", independientemente de si el matrimonio cuenta con dos, tres o más hijos. Para incentivar la afluencia en esta campaña de reapertura, la dirección ha lanzado una estrategia de precios de lanzamiento:

"Este mes, hasta el 15 de julio tienen un 15% de descuento, es decir, desde 68 euros adulto y niño pueden bañarse 7 días", explica Martín. Esta reducción en taquilla se complementa con una "intensa campaña" de marketing por toda la ciudad de Badajoz, donde se están distribuyendo cupones de 2x1, pases para niños completamente gratuitos y la firma de convenios específicos con asociaciones vecinales, entidades sociales y clubes deportivos de la región.

Junto a esta rebaja en las tarifas de entrada a las instalaciones, la estrategia de precios accesibles para pasar el día completo en el recinto se traslada también de forma directa a la restauración, buscando romper el cásico estigma de que comer fuera en este tipo de complejos de ocio resulta prohibitivo para los bolsillos. "Nos hemos adaptado un poco en ciertos precios que estaban un poco desfasados y creemos que son unos precios bastante competitivos para que todo el mundo pueda comer aquí tranquilamente", aclara Martín. La oferta gastronómica combina de este modo opciones rápidas como platos combinados con un menú diario cerrado de 13 euros, que incluye dos platos a elegir, bebida y postre. Las expectativas comerciales para este año son elevadas. El grupo hostelero responsable del parque ya demostró su capacidad operativa durante las recientes fiestas locales

Con solo 24 horas de rodaje en el parque acuático, las sensaciones iniciales apuntan al optimismo: "De momento, es pronto porque solo llevamos un día, pero notamos el interés de la gente y la curiosidad de ver que hay. Además, la gente pregunta, y quieren celebrar sus cumpleaños y demás eventos"

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Lusiberia arranca la temporada con el objetivo de consolidar sus reformas estructurales y volver a liderar las tardes del verano pacense.