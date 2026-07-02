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La magia inunda Badajoz: Christian Magritte imparte un taller en familia

La actividad, gratuita y de libre acceso, se realizará en El Corte Inglés a partir de las 19.00 horas para niños mayores de siete años acompañados

Christian Magritte imparte el 'Taller de magia en familia'.

Christian Magritte imparte el 'Taller de magia en familia'. / Cedida

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La agenda cultural de Badajoz suma hoy una propuesta imperdible para el entretenimiento familiar. A partir de las 19.00 horas, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, se transformará en un espacio de aprendizaje y asombro con la celebración del 'Taller de magia en familia'.

Este evento ofrece una experiencia única diseñada específicamente para sorprender y compartir en equipo. Pensando para pequeños a partir de los siete años acompañados por un adulto -bajo la modalidad de un niño por cada tutor-, el taller plantea una dinámica sumamente participativa. Los asistentes descubrirán el fascinante mundo de la magia a través de juegos de ilusionismo y técnicas sencillas que podrán llevarse a casa para asombrar a sus seres queridos. Para formar parte de esta cita no se requiere experiencia previa, el único requisito es acudir con ganas de jugar, reír y dejarse llevar por la ilusión.

El encargado de guiar el espectáculo es Christian Magritte, una figura de gran prestigio que cuenta en su haber con numerosos premios nacionales y internacionales de magia. Entre sus éxitos más sonados, destaca la internacionalización de su espectáculo 'El sabor de la magia', una producción que llevó a diversos institutos de Estados Unidos tras ser contratado por el Instituto Cervantes de Nueva York.

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La asistencia al evento es totalmente gratuita y libre, presentándose como un plato perfecto para el ocio veraniego de la ciudad. No obstante, al ser una actividad práctica con aforo limitado, es obligatorio realizar una inscripción previa a través de correo electrónico.

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