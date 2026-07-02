El PSOE de Badajoz denuncia que el ayuntamiento se sitúa entre las cuatro capitales de provincia menos transparentes de España

El Grupo Municipal Socialista ha manifestado su profunda preocupación ante los últimos datos publicados por Dyntra, la plataforma colaborativa y de evaluación que mide el grado de trasparencia, buen gobierno y participación ciudadana de las administraciones públicas. Según el reciente informe, el Ayuntamiento de Badajoz se posiciona en el puesto 47 de 50 capitales de provincia españolas, situándose como una de las cuatro peores del país en esta materia.

La evaluación revela que el consistorio pacense cumple únicamente 59 de los 184 indicadores analizados, lo que supone una calificación del 32,07%. Este resultado, afirma el PSOE, se traduce en un "suspenso sin contemplaciones", al no alcanzar el nivel exigido en 125 de los parámetros evaluados.

"Desprecio al derecho a saber"

La concejala socialista Candi Arce ha sido tajante al declarar que el dato "no admite maquillaje" y que "debería avergonzar al equipo de gobierno del Partido Popular". Desde el PSOE insisten en que este resultado no es un hecho aislado, sino el reflejo de una "involución a lo largo de los últimos años" y una falta de compromiso real con la transparencia municipal. "Al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Badajoz la transparencia le importa nada. No es descuido, no es falta de tiempo, no es un fallo puntual: es desprecio por el derecho de la ciudadanía a saber", ha señalado Arce.

El informe de Dyntra detecta deficiencias críticas en ámbitos especialmente sensibles para la gestión pública. Apenas se valida el 10% de los indicadores relativos a la información económica y financiera, solo se cumplen cinco de los 22 indicadores establecidos en materia de contratos y subvenciones y no se logra acreditar ningún parámetro en el seguimiento y control de la ejecución de obras públicas.

Asimismo, la formación socialista advierte que la situación real podría ser "incluso peor". Tras revisar los enlaces del Portal de Transparencia, el PSOE afirma haber detectado múltiples errores de redirección. Entre ellos, señalan que los enlaces de los indicadores de planes y programas y preguntas de control de la oposición, "remite, sin más, al inicio de la web municipal" o archivos audiovisuales de los plenos que no acreditan el indicador. Además, denuncian que el enlace sobre la política de gestión documental conduce a un reglamento de la Diputación de Badajoz, completamente ajeno al ayuntamiento.

Exigencias de cambio

El Grupo Socialista, que recuerda llevar varias legislaturas denunciando estas deficiencias y presentando propuestas de mejora, ha exigido al ayuntamiento un cambio radical de actitud. Sostienen que la transparencia debe dejar de ser tratada como una "obligación molesta" y pasar a ser una "herramienta diaria de gestión".

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Para revertir la situación, el PSOE insta al gobierno municipal a "fijar un calendario de actualización, publicar información económica y contractual clara, ordenar los enlaces para que la ciudadanía no tenga que rebuscar, dar seguimiento público a las obras municipales y activar de verdad los mecanismos de participación ciudadana". "No hace falta inventar nada: se necesita voluntad política, método y respeto", concluye Arce.