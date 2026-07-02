El tribunal mantiene en prisión al octogenario investigado por la muerte de su mujer en Badajoz: aprecia riesgo de fuga y de nuevos delitos

La Justicia ha rechazado la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa del hombre de 82 años investigado por la muerte de su esposa en Badajoz, ocurrida el pasado mes de enero tras una presunta agresión en el domicilio familiar. El tribunal considera que siguen existiendo los motivos que justificaron su ingreso en prisión preventiva y acuerda mantener la medida al apreciar que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva.

La resolución llega apenas un día después de conocerse que la Fiscalía había informado favorablemente a la excarcelación, condicionándola a medidas cautelares como comparecencias periódicas y retirada del pasaporte. Sin embargo, el tribunal concluye que las circunstancias que motivaron el ingreso en prisión continúan plenamente vigentes.

Sin justificación para su libertad

En el auto, el juzgado recuerda que la defensa "no ha aportado material alguno al proceso que permita constatar un cambio de circunstancias personales que justifique la libertad" y subraya que el informe médico remitido por el centro penitenciario "no indica patología alguna sobre un acuciante estado de salud del investigado, más allá de los padecimientos propios de una persona de 81 años".

Además, la resolución incide en la gravedad de los hechos investigados al señalar que "los hechos que constituyen el verdadero trasfondo de la presente resolución son lo suficientemente graves como para entender que el investigado intentará sustraerse de la acción de la justicia".

"Una alegría tremenda"

La decisión judicial ha sido recibida con alivio por Pedro Rodríguez, hijo de la mujer fallecida y personado como acusación particular en la causa. "Me provoca una alegría tremenda", afirma tras conocer la resolución. A su juicio, el tribunal "ha resuelto como se tenía que resolver".

Pedro Rodríguez, hijo de la mujer fallecida, en una fotografía de archivo. / Santi García

Rodríguez vuelve a cargar contra el criterio mantenido por el Ministerio Fiscal durante la tramitación de la solicitud de libertad provisional: "La resolución favorable de la Fiscalía es total y absolutamente fuera de conformidad a derecho. Me parece totalmente disconforme a derecho y una resolución sin ningún tipo de base, contrario a derecho", sostiene.

El tribunal aprecia que el riesgo sigue existiendo

El auto dedica buena parte de su fundamentación a justificar por qué considera que la prisión preventiva debe mantenerse. Respecto al riesgo de fuga, el tribunal concluye que en su auto de ingreso en prisión de enero se especifica que se aprecia este temor y, por tanto, "se ratifica la prisión provisional, nada ha cambiado". Añade igualmente que continúan concurriendo las circunstancias que justificaron inicialmente la medida cautelar para asegurar la presencia del investigado durante todo el procedimiento.

La resolución también mantiene que existe riesgo de reiteración delictiva. Aunque la mujer falleció días después de los hechos, el tribunal recuerda que el concepto legal de víctima se extiende también a los familiares directos y considera necesario proteger al hijo de la fallecida. En ese sentido, sostiene que, dada "la tensión existente entre el investigado y su descendencia", resulta justificado mantener la prisión "en aras de la salvaguarda de los bienes jurídicos de las víctimas".

Finalmente, acuerda "mantener la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza".

Una instrucción que aún será larga

Tras conocerse la resolución, Pedro Rodríguez recuerda que el procedimiento judicial todavía está lejos de concluir. "Queda mucha prueba todavía en la instrucción. Yo calculo que la instrucción se va a prolongar bastante", explica. De hecho, considera que el juicio aún tardará en celebrarse.

De este modo, señala que "no calculo que antes de dos años salga el juicio", al recordar que el procedimiento deberá celebrarse ante un tribunal del jurado por el tipo de delito que se investiga. Entre las diligencias pendientes figuran informes médicos y periciales que todavía deben incorporarse a la causa. Según explica el hijo de la víctima, también podrían reclamarse historiales médicos solicitados por la primera defensa del investigado.

"No fue un episodio aislado"

Pedro Rodríguez insiste en que la muerte de su madre no puede entenderse como un hecho puntual. "Los episodios de violencia se llevan sucediendo desde junio de 2006", afirma. Según su relato, durante cerca de dos décadas la familia intentó que ambos vivieran separados.

"Esto no ha sido un episodio aislado; esto ha sido una conducta que se ha venido repitiendo reiteradamente. Una espiral de violencia que estaba consolidada totalmente", asegura. El hijo de la víctima explica que nunca llegaron a presentarse denuncias porque su madre siempre se negó a hacerlo. "Nunca ha habido una denuncia. Nunca ha habido un parte médico. La víctima no ha querido nunca denunciar", afirma.

Atribuye esa decisión a la situación de dependencia que, según sostiene, sufría respecto a su marido. "Tenía una dependencia total y absoluta. Estaba metida en esa espiral de violencia y no concebía una forma distinta de vida", concluye.

Con la decisión conocida este miércoles, el investigado continuará en prisión preventiva mientras prosigue la instrucción de una causa que investiga tanto el presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento como las lesiones que desembocaron en la muerte de la mujer el pasado mes de enero en Badajoz.