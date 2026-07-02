S. GARCIA

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EN VÍDEO | Los masones vuelven a Badajoz 133 años después

En Badajoz, pocos saben que bajo las lápidas del cementerio de San Juan descansan masones cuyos símbolos son únicos en España. Y menos aún que la ciudad fue, a finales del siglo XIX, un foco de librepensadores y hombres comprometidos con la educación y el progreso social.

La logia Pax Augusta, de la que formaron parte pacenses influyentes como Rubén Landa, Narciso Vázquez e Isidoro Osorio, renacerá de la mano del experto masón José Alberto Hidalgo.