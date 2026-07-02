Los Vivancos desplegarán toda su fuerza escénica en Badajoz

Badasom recibirá este viernes el taconeo más personal de Los Vivancos. El espectáculo reunirá lo mejor de su trayectoria artística y de sus tres proyectos anteriores: '7 Hermanos, Aeternum y Nacidos Para Bailar. Se celebrará en el auditorio municipal Ricardo Carapeto a las 22.00 horas.

En sus actuaciones, Los Vivancos interpretan flamenco, rock y grandes clásicos de forma única. La diversidad musical que caracteriza a estos hermanos introduce al espectador en un ambiente totalmente cinematográfico. En el escenario, fusionan ballet, danza contemporánea, folklore, artes marciales y tap dance.

Los Vivancos prometen ofrecer un show enérgico con interpretaciones musicales en directo, un vestuario de alto diseño y una elaborada producción técnica. La elaborada y cuidada puesta en escena ha sido creada, producida y dirigida por los propios hermanos con el objetivo de mostrar todo su danza y su arte.

El origen de su arte

En 2006, los hermanos Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel, Aarón y Josué Vivancos deciden unir sus carreras profesionales tras recibir una larga formación en el arte y haber colaborado individualmente en muchas de las compañías más importantes de danza a nivel nacional e internacional. Hoy en día su compañía es considerada uno de los fenómenos músico-escénicos de la década.

The New Yorker Magazine los catalogó como la Agrupación Flamenca con más Proyección Internacional de la Actualidad. Los Vivancos han actuado ya cerca de 900 veces en 200 ciudades, 37 países y ante más de 1.800.000 espectadores.

Su arte ha recibido numerosos premios, entre ellos el Guinness World Record al Zapateado Más Rápido del Mundo. Además, Los Vivancos han colaborado con importantes artistas como Antonio Banderas, el diseñador Giorgio Armani o su Alteza la Princesa Estefanía de Mónaco, que los invitó personalmente a participar el prestigioso Festival du Cirque de Monte-Carlo.

Entradas y puntos de venta

El espectáculo de mañana promete ofrecer una experiencia inolvidable llena de talento. Las entradas se pueden adquirir ya en la taquilla física y en la página web del teatro López de Ayala o antes del concierto en la taquilla del Auditorio Ricardo Carapeto. Estas se pueden obtener individualmente con precios que oscilan entre los 20 y 40 euros o mediante abonos para los tres conciertos del festival con un coste de 50, 75 o 100 euros.

El festival recibirá esta noche de jueves la presencia de Chico Pérez junto a su banda y la Orquesta de Extremadura. El sábado Carminhio cerrará el telón de la decimoséptima edición del Badasom.