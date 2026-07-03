Badajoz se despide del Badasom con Carminho y su nuevo trabajo 'Eu vou morrer de amor ou resistir'

El festival Badasom pone mañana el broche de oro a su decimoséptima edición de la mano de Carminho. La fadista portuguesa presentará su último álbum Eu vou morrer de amor ou resistir en el auditorio Ricardo Carapeto a las 22.00 horas. Las entradas, que ya pueden conseguirse, tienen un precio de entre 20 y 40 euros.

Este álbum de la artista -su séptimo trabajo- está compuesto por 11 temas, 8 de ellos propios. En ellos, reafirma su dedicación por crear un estilo propio que explore el fado en todas sus formas. Carminho busca la convivencia de la música experimental dentro del núcleo emocional del fado. De esta forma, su voz se consolida de forma única dando lugar a un concierto que promete no dejar a nadie indiferente.

Sobre el escenario, la acompañarán una mezcla de guitarras: André Dias -portuguesa-, Flávio Cardoso -clásica-, Pedro Geraldes -eléctrica y lap steel-. Además, con el bajo acústico estará Tiago Maia y, al mellotron, ondas martenot y cristal baschet, el público encontrará a João Gomes.

Su trayectoria artística

Carminho, hija de la reconocida cantante de fado Teresa Siqueira, creció en la costa portuguesa rodeada del sonido de las guitarras y voces reconocidas en el panorama musical portugués. Gracias a esto, en 2009, lanzó su primer álbum Fado, que alcanzó el disco de platino, un hito significativo para un álbum debut. Ese mismo año, se convirtió en la primera artista portuguesa en llegar a la cima de las listas españolas, colaborando con Pablo Alborán en Perdóname.

En 2012, Carminho se consolidó como una de las artistas portuguesas de mayor renombre internacional tras lanzar Alma, su segundo trabajo discográfico, y ser galardonada con un Globo de Oro y el Premio Carlos Paredes en Portugal. En 2014 salió su tercer disco Canto con el que estableció una profunda conexión con Brasil. Gracias a este trabajo, Antônio Carlos Jobim, un reconocido compositor brasileño, la invitó a producir en 2016 su cuarto álbum Carminho Canta Tom Jobim. Con Maria, publicado en 2018, la fadista comienza a explorar las raíces del fado respetando profundamente la tradición, pero ofreciendo una visión más contemporánea.

Con su sexto trabajo Portuguesa, reafirmó su identidad artística y consiguió una nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa. Durante 2023, la artista vivió momentos únicos, como la interpretación de su composición Estrela para el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud ante 1,5 millones de personas en vivo, y 600 millones de hogares en todo el mundo. Carminho incluso consiguió hacer una aparición especial en la aclamada película ''Pobres criaturas'.

Venta de entradas

Carminho sigue cosechando éxitos y creciendo como artista. Las entradas tienen un coste comprendido entre 20 y 40 euros, y se pueden obtener en la página web del teatro López de Ayala o en la taquilla física del auditorio Ricardo Carapeto antes del concierto.

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