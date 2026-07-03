Badajoz recupera sus 'Atardeceres Musicales' en el parque del Guadiana

Acomodarse a la sombra en el césped del parque de la margen derecha del Guadiana en Badajoz al caer el sol y disfrutar del cielo teñido de todos los tonos de naranja mientras suena la música que invita a la quietud y al disfrute. Es lo que ofrece la iniciativa 'Atardeceres Musicales', que recupera la Concejalía de Cultura con la organización de Vicente Robles (Off Cultura). La cita será todos los miércoles de los meses de julio y agosto, a partir de las 21.00 horas, hasta pasada la medianoche, en el muelle. Allí estará Vicente Robles con su nueva caravana, que incluye un escenario, donde miércoles alternos estará acompañado de artistas de la ciudad, consagrados y conocidos por el público que pulula por las convocatorias musicales de Badajoz.

Los 'Atardeceres Musicales' nacieron con este formato en 2017. Fue la primera y última convocatoria la de aquel verano. Aunque hubo intención de recuperarlos, se cruzó la pandemia y no ha sido hasta ahora cuando se ha podido hacer, con el apoyo de Cajalmendralejo. Este viernes los han presentado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, junto a Vicente Robles y los músicos que lo acompañarán, Willy Wyllazo, el portugués José Mateus, Jesús Chuli Solaris y Francis Lucas. También ha estado Javier Bueno, director de la oficina principal de la entidad que patrocina. La participación de artistas sigue abierta y puede que se incorporen otros al programa.

"Una nueva locura cultural" de esa ciudad "que nunca descansa". Así ha descrito esta actividad Casablanca, que ha destacado que los 'Atardeceres Musicales' ayudan a que vivir en Badajoz incluso en verano "resulte muy agradable". Javier Bueno ha destacado que esta iniciativa se apoye en artistas locales, una deferencia que siempre ha sido una apuesta de Cajalmendralejo.

Ni música comercial ni reggaeton

Vicente Robles ha recordado que cuando esta actividad se celebró en 2017 tuvo "un notable éxito". En su origen, él llevaba una caravana convertida en DJ truck, donde ponía música todas las tardes en el parque. "Esto es ocio familiar, puro y duro", lo define. Como novedad, estrena una nueva caravana que se convierte en escenario, que le abre un abanico de posibilidades, entre otras, que colaboren artistas invitados reconocidos y muy emergentes de la ciudad. La música empezará a sonar a las 21.00 horas y sus conciertos comenzarán una hora después

Todos han invitado a los ciudadanos a que participen de esta iniciativa en el río para mitigar el calor del estío antes de que anochezca.

Los 'Atardeceres Musicales' arrancan el miércoles 8 de julio con Willy Wyllazo. El 22 de julio con la formación de Francis Lucas y Los Jabatos. El 5 de agosto, Chuli Solaris presentará su nuevo proyecto y cerrará el mes el 19 de agosto José Mateus. Los miércoles que quedan en medio estará Vicente Robles poniendo música y deja abierto el programa a introducir a algún taller.

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En cuanto a la música que se podrá escuchar, se trata de "poner banda sonora a la puesta de sol", con lo cual, no será música comercial ni reggaeton. "Lo que sintoniza con ese momento es la armonía", sostiene. Dentro de esta definición, tiene en mente preparar algún monográfico dedicado a artistas que ya no están, como David Bowie o Leonard Cohen. "El Café del Mar de Ibiza se hizo famoso poniendo música a las puestas de sol y de ahí me vino la idea". Será música de todo tipo, nacional e internacional "para que la gente pueda bailar con la mente y disfrutar de su pic-nic en una tarde de ocio en familia".