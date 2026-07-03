La campaña del tomate prevé 100.000 desplazamientos por las carreteras extremeñas

Lograr que más de 100.000 desplazamientos de vehículos pesados convivan en la carretera con total seguridad es el principal desafío del dispositivo especial de seguridad vial analizado este viernes en Badajoz durante la reunión anual entre la Delegación del Gobierno, las organizaciones agrarias y la industria de transformación. El encuentro, presidido por el delegado, José Luis Quintana, se ha centrado específicamente en evaluar el cumplimiento de la normativa que regula el transporte de mercancías para coordinar de forma segura la recogida de algo más de 1,94 millones de toneladas de producto, lo que supondrá una circulación media de entorno a 1.300 viajes diarios entre las explotaciones agrícolas y las fábricas.

De cara a este verano, las autoridades han advertido de que se establecerán controles más exhaustivos sobre la correcta disposición de la carga y el mantenimiento de los neumáticos con el fin de evitar incidentes en el tráfico por pérdida de producto o derrame de líquidos, una estrategia preventiva que toma como aval el "excelente balance" de la última campaña, en la cual ningún vehículo tuvo que ser inmovilizado y se registraron cero siniestros viales.

Previsiones y calendario para la campaña 2026

Para este 2026 se estima una superficie cultivada de 22.000 hectáreas en Extremadura, de las cuales 18.500 se encuentran en la provincia de Badajoz y 3.500 en la de Cáceres, concentrando las Vegas del Guadiana el 95% de este terreno y repartiéndose el resto en las Vegas del Alagón-Árrago-Tiétar. Aunque el calendario de la Administración indica que la campaña se inicia de manera normal a finales de julio y se extenderá hasta primeros del mes de octubre, el secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés, advierte de que "los fuertes calores sobre el terreno obligarán a que los primeros camiones comiencen a circular de forma anticipada a partir del 20 de julio". Ante esta afluencia de tráfico pesado durante los próximos dos meses, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llano, ha pedido empatía con el sector: "Pedir tranquilidad y paciencia debido a que son transportes pesados y tienen otro tipo de velocidad".

El propio Llano ha señalado además que el peligro meteorológico no viene por el día, sino por la noche, y detalla el impacto en el fruto: "Durante el día siempre se tienen temperaturas altas, el problema son las noches, que tienen temperaturas muy altas. Esto ha hecho que tengamos podredumbre apical, conocida como culón, lo que va a hacer que tengamos una pérdida de producción importante". A esta problemática climática se suma la denuncia del presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, quien ha tildado la situación de los precios industriales de "vía muerta" y alerta de que el cultivo está "en la cuerda floja", y avisa de que "se deberían pagar 134 euros por tonelada, que con una producción por debajo de 92.000 kilos en una hectárea, la rentabilidad no está garantizada".

Por su parte, Cortés ha calificado las tarifas de los contratos, estancadas entre los 107 y los 115 euros, como una "vergüenza" al compararse con el mercado europeo: "Nuestro principal competidor es Italia, que ahora mismo tiene el tomate alrededor de los 142 euros la tonelada"

Control de neumáticos y reivindicaciones agrarias

La Delegación del Gobierno ha vuelto a incidir en la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de transporte, remarcando la importancia del peso y de las condiciones de rodadura de los camiones. Quintana ha defendido de forma tajante que la inspección técnica no guarda relación con las deficiencias de la calzada: "El control del neumático no tiene nada que ver con la vía, son cosas distintas. Tiene que ver con los alambres y los hierros de las ruedas".

Por su parte, las organizaciones agrícolas han recordado que los avances de seguridad vial se deben de forma exclusiva al esfuerzo de los productores. Cortés subraya que "donde antes veíamos tomate en el pavimento de las rotondas ya no, debido a que se han hecho inversiones importantísimas para la mejora de las cubas", una idea compartida por Óscar LLano, quien apunta que"prácticamente ya no hay denuncias por vertidos".

Sin embargo, los representantes del sector han criticado que la exigencia de seguridad recaiga sobre el segmento agrícola mientras se abandonan las infraestructuras públicas. Llano ha denunciado que "debido a la borrasca invernal se causaron muchos daños de pistas y de muchas carreteras secundarias que a día de hoy no se han arreglado y que provocan daños en los neumáticos. Esto hace que luego tengamos denuncias en el transporte". De igual manera, Juan Metidieri ha exigido reciprocidad institucional: "Nosotros los agricultores demandamos que igual que se inspeccionan las ruedas se tienen que inspeccionar las vías".

Finalmente, Luis Cortés advierte que tendrán "ojo avizor" debido a las pérdidas económicas añadidas por el desajuste en el pesaje de las rutas. "Tenemos denuncias por exceso de peso de la Guardia Civil por un exceso de peso, pero cuando el camión llega a la fábrica tenemos menos peso del denunciado", exclama Cortés.

El balance oficial confirma una reducción drástica tanto en el volumen de las inspecciones como en las infracciones. Durante la última campaña, se produjeron un total de 1.085 controles a camiones, de los cuales 331 acabaron en denuncias por parte de la Guardia Civil. De todas estas denuncias, 82 fueron por el mal estado de los neumáticos, 80 en exceso de peso, 76 por la mala disposición de la carga, 50 por el exceso de horas de conducción, 44 por la minoración del descanso y 51 por el vertido de líquidos en la carretera.

Noticias relacionadas

El dato más destacado del operativo es que ningún vehículo tuvo que ser inmovilizado por fallos técnicos y se logró la cifra de 0 siniestros viales. El delegado del Gobierno ha concluido valorando que "la satisfacción mayor es que en 100.000 viajes no hubo ningún siniestro".