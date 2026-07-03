Una noche para recordar: Chico Pérez junto a la Orquesta de Extremadura en Badajoz

La tercera sesión del festival Badasom puso en escena este jueves a una de las grandes apuestas de esta edición, Chico Pérez. El joven pianista junto a su banda y la Orquesta de Extremadura ofrecieron un gran recital en el auditorio Ricardo Carapeto.

El calor sofocante fue uno de los protagonistas, no invitado, de la noche. Minutos antes del comienzo de la actuación, el público lo combatía con abanicos y refrescándose en los puestos de bebida que se encontraban en la entrada del reciento. Después, cada uno fue encontrando su asiento y esperó expectante el comienzo del espéctaculo.

54 músicos sobre el escenario

Pasadas las diez de la noche, la banda del artista y los 49 músicos que forman parte de la Orquesta de Extremadura fueron ocupando su lugar en el escenario. Su director, Miguel Morán, después de saludar al público con una leve inclinación de cabeza, comenzó su grácil movimiento de batuta. Poco a poco, los mágicos sonidos de la orquesta iniciaron su melodía marcando el inicio de una noche inolvidable en la ciudad de Badajoz.

El piano de cola, que estaba frente a la orquesta, seguía esperando a su músico. Chico Pérez apareció sobre las tablas para deslumbrar a todos con su talentosa habilidad al piano. También se unieron al compás su propia banda: a la batería Guille Cortés, al bajo Fiti Esteba y la voz de Gabriela Giménez.

"Espero que la noche quede en su recuerdo"

Después de interpretar un par de temas que hizo las delicias del público, el joven pianista tomó la palabra para hacer ver que aquella noche era un sueño para él. Chico Pérez mostró sus ganas de disfrutar de una velada única ya que "si nosotros disfrutamos, vosotros también lo hacéis". Por este motivo, el tema que interpretó a continuación se titula 'Recuerdo de una noche de verano' porque como él bien dijo: "Espero que está noche quede en el recuerdo de todos ustedes".

Uno tras otro los temas interpretados por los músicos hacían un repaso por la discografía del propio pianista. El estilo único y personal que caracteriza a Chico Pérez fue cobrando vida a través de la fusión de flamenco, jazz y música clásica. Las notas musicales iban viajando de mil maneras diferentes para mostrarnos todas las emociones que puede sentir el ser humano. El público tenía, incluso, la capacidad de vivir una experiencia casi cinematográfica al escuchar cada melodía. El cante flamenco también ayudaba en muchas ocasiones a la creación de esta historia.

Chico Pérez en el Badasom / A.V.T.

"Badajoz ha sido casa desde que hemos llegado"

Durante el concierto, Chico Pérez dedicó una composición a su querida tierra, Andalucía, y a todos esos sitios que se convierten en hogar. También a Extremadura por acogerlos con tanto cariño desde el primer momento: "Badajoz ha sido casa desde que hemos llegado". Además, hubo otros momentos especiales en los que el artista pidió colaboración al público para comenzar una canción con una onomatopeya generalizada del respetable. Chico Pérez pidió un '¡oh!' a los presentes y estos se lo regalaron.

En una de sus intervenciones, le contó a los espectadores lo que le había dicho a su banda un rato antes de empezar el espéctaculo: "No se os olvide que por días como hoy nos dedicamos a la música". Chico Pérez mostró también sus ganas de quedarse unos días más en la ciudad y repetir ese concierto muchas más veces, ya que para él estaba siendo un privilegio enorme poder dar este espectáculo tan especial.

Acompañado solo por la orquesta interpretó 'En mi laberinto', un tema que había compuesto para acompañar a los enfermos de transplante de médula durante el tiempo que estuvo trabajando como músico en un hospital de Madrid. A lo largo de los años, la composición se ha convertido en un homenaje a todos los que tienen un laberinto de emociones en su interior.

El reconocido pianista acabó el concierto con un gran tema en el que todos los músicos intervinieron para poner el broche final a una tórrida noche llena de luz y música. El público encantado se levantó de sus asientos para despedir al artista con una gran ovación que duró varios minutos.