Flamenco de Badajoz en Francia: el Festival de Mont de Marsan se deja seducir por los tangos extremeños

La singularidad del flamenco extremeño ya forma parte de la programación más esperada por el público del Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan. Después de que el pasado año la Diputación de Badajoz sacase adelante el proyecto internacional de su programa propio ‘Pasión por el Flamenco’, las miles de personas que se dan cita cada verano en uno de los certámenes más prestigiosos sobre arte jondo del mundo, han llenado con antelación y cada día la plaza Charles de Gaulle.

Tras ampliar su inversión para difundir uno de los aspectos más identitarios de la cultura de Extremadura y llegar hasta el teatro Sadler’s Wells de Londres, la institución provincial ha vuelto a ocupar espacios que estaban reservados a otras regiones de España, con 6 nuevos nombres y el mismo empeño en dar a conocer su compás.

Esta semana Esther Merino, Fuensanta Blanco, Miguel de Tena, Vicky González, Manolín García y Daniel Suárez se han subido al escenario con ‘Tierra jonda’ y ‘Resonancia’, dos propuestas diferentes que han hecho gala de los jaleos únicos, de la forma de expresión de los extremeños y del amplio abanico para el que están preparados los artistas de la provincia.

El público de la plaza Charles de Gaulle. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Con ellos, y para incidir en las bondades de Badajoz ha estado el diputado del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, quien explicó a los medios de comunicaciones españoles y franceses y al público involucrado que "la Diputación de Badajoz tiene entre sus objetivos, muy claros y muy visibles, el promocionar y difundir el flamenco de nuestra provincia, el que tiene sus propios palos, los tangos, los jaleos de la plaza Alta, del Gurugú, de otras zonas de la tierra y, para ello, invertimos en torno a 300.000 euros al año”.

Los protagonistas

Los protagonistas también tuvieron la oportunidad de expresarse, no solo con su cante, con el cajón, con la guitarra o con el baile. Fuensanta Blanco aprovechó el interés despertado para presumir de que “hemos elegido repertorios completamente diferentes de una noche a otra, lo que hace que el espectáculo cambie, tenga otra sensibilidad y otra manera de transmitir”. “Y eso es un poco lo que demostramos que es Extremadura”, añadía, “no solo los tangos, los jaleos y los fandangos, sino que podemos abarcar cualquier tipo de repertorio flamenco”.

Por su parte, Esther Merino expresó que "tangos hay muchos en nuestro país, pero lo que nos diferencia del resto son nuestros jaleos extremeños; nadie tiene jaleo, los artistas tienen bulería, malagueña… pero los jaleos extremeños son nuestros, autóctonos, hablan de nuestras vivencias, de las ferias del ganado, de los tratos y es lo que intentamos siempre expresar en esas letras que cantamos".

Al mismo tiempo, Miguel de Tena aportó el contexto con el que, “a través de las letras de los tangos o jaleos extremeños, se dan a conocer lugares emblemáticos de la zona de Badajoz. Por ejemplo, el convento San José, el puesto de las Magdalenas y todo aquello que es lo primero que se ve al entrar a Plaza Alta. También se canta con el quejío típico nuestro de Extremadura, como cuando cantamos hablando de alpargatinas”.

De Tena, que no tuvo problema para hacer declaraciones a la vez que se arrancaba a cantar, explicó igualmente que “nuestros tangos son un poquito más lentos en general que los de otros orígenes y son autóctonos por la forma en la que se cantan; se cantan con la forma típica de hablar que tenemos los extremeños”.

Cabe recordar que estos dos últimos cantaores son Lámparas Mineras de 2022 y 2006, respectivamente.