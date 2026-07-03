Un incendio en una vivienda de Badajoz moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio declarado a primera hora de la tarde de hoy en una vivienda situada en la calle Valladolid de Badajoz, ha obligado a desplegar un notable dispositivo de emergencias. El fuego se iniciaba alrededor de las 13.20 horas y, por ahora, los hechos dejan a una mujer de 84 años herida leve que, tras ser evaluada en el lugar, ya ha recibido el alta médica.

Según ha informado Cruz Roja, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico de Cruz Roja. Estos se encuentran trabajando en estos momentos en la zona de forma coordinada junto a los recursos del Servicio Extremeño de Salud -SES-. Además, hasta el lugar de los hechos también se han desplazado unidades de la Policía Local y la Policía Nacional, junto a varios vehículos de los bomberos de Badajoz.

Servicios de emergencias, trabajando en el lugar de los hechos. / Cruz Roja

Fuentes de Cruz Roja han confirmado que, por el momento, el balance de afectados es de una mujer de 84 años. La octogenaria ha tenido que ser atendida por el personal sanitario debido a que ha vivido una crisis nerviosa y de hipertensión cuando se encontraba fuera del bloque. Tras una primera valoración en el lugar del suceso, ha recibido el alta en in situ, sin necesidad de ser trasladada a un centro hospitalario. Según han informado los bomberos, el fuego estaría ya controlado a la espera de la extinción.

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Los servicios de emergencia y extinción de incendios continúa trabajando en el lugar de los hechos para asegurar la vivienda y controlar la situación. Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego.