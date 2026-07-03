La colaboración entre empresas y centros educativos se ha consolidado como una de las principales fortalezas de la Formación Profesional Dual en Extremadura gracias a TandEmpresa. Tras meses de trabajo, el programa concluye con unos resultados que avalan el interés creciente del tejido empresarial por participar activamente en la formación del talento que demandará el mercado laboral en los próximos años.

Impulsado por la Junta de Extremadura y desarrollado por la Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración con el resto de entidades participantes en el proyecto -CIEM y Cámara de Comercio de Cáceres-, TandEmpresa ha cumplido y superado los objetivos previstos, acercando la FP Dual a empresas de toda la provincia mediante acciones de información, asesoramiento, formación y generación de espacios de encuentro entre el ámbito educativo y el empresarial.

TandEmpresa de la Cámara de Badajoz impulsa la Formación Profesional Dual con más de 60 tutores certificados y decenas de empresas participantes / EL PERIÓDICO

Una red de empresas comprometidas con la Formación Profesional Dual

Uno de los principales logros de TandEmpresa ha sido fortalecer la conexión entre el tejido empresarial y el sistema educativo, consolidando una red de empresas comprometidas con la Formación Profesional Dual y con la formación del talento que demandará el mercado laboral.

Para lograrlo, la Cámara de Comercio de Badajoz desarrolló una estrategia basada en la cercanía, el acompañamiento y el asesoramiento personalizado, llegando a empresas de toda la provincia sin limitar su actuación a sectores o zonas geográficas concretas. Gracias a este trabajo, empresas de diferentes dimensiones y actividades económicas pudieron conocer de primera mano las oportunidades que ofrece la FP Dual y el valor que aporta a su crecimiento y competitividad.

El programa no se limitó a difundir información. Acompañó a las empresas durante todo el proceso, resolviendo dudas, orientando sobre los procedimientos de participación, facilitando el contacto con los centros educativos y ofreciendo un apoyo cercano para que pudieran incorporarse con garantías al modelo de Formación Profesional Dual.

Este trabajo ha permitido fortalecer la confianza del tejido empresarial en la FP Dual, incorporar nuevas empresas al programa y consolidar una red de colaboración que contribuye a formar el talento que demandará el tejido productivo extremeño en los próximos años.

TandEmpresa de la Cámara de Badajoz impulsa la Formación Profesional Dual con más de 60 tutores certificados y decenas de empresas participantes / EL PERIÓDICO

Más de un centenar de inscritos y más de 60 tutores certificados

Uno de los grandes hitos del programa ha sido la formación dirigida a tutores y tutoras de empresa.

La respuesta empresarial ha superado las expectativas, con más de un centenar de personas inscritas en la acción formativa y más de 60 tutores certificados, preparados para acompañar al alumnado durante su estancia en la empresa.

Esta formación ha permitido dotar a las organizaciones de profesionales capacitados para planificar, orientar y evaluar el aprendizaje del alumnado, mejorando la calidad de la experiencia formativa y reforzando el papel de las empresas como agentes activos dentro del sistema de Formación Profesional Dual.

Además de fortalecer las competencias de los tutores, esta actuación contribuye a mejorar la integración entre el ámbito educativo y el empresarial, favoreciendo una formación más alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

Empresas y centros educativos, más conectados que nunca

El acercamiento entre el mundo educativo y el empresarial ha sido otro de los pilares de Tandempresa.

Durante el programa, se han desarrollado seis visitas de alumnado y profesorado a empresas, seleccionadas en función de las familias profesionales de los centros educativos asistentes, permitiendo que el alumnado conociera entornos laborales directamente relacionados con su formación y permitiendo conocer de primera mano los procesos productivos, la organización del trabajo y las buenas prácticas desarrolladas por compañías participantes en la FP Dual.

Las visitas favorecieron además el intercambio de experiencias entre profesorado y empresas, permitiendo conocer de primera mano las competencias que actualmente demanda el mercado laboral y contribuyendo a una mejor alineación entre la formación impartida y la realidad empresarial, así como para generar nuevas alianzas que seguirán desarrollándose en los próximos cursos académicos.

Experiencias reales que inspiran a nuevas empresas

Una de las actuaciones más innovadoras desarrolladas en el marco de TandEmpresa ha sido la creación de vídeos protagonizados por empresas que han participado en el programa y que representan ejemplos reales de colaboración con la Formación Profesional Dual.

A través de estos testimonios, las propias empresas comparten su experiencia acogiendo alumnado, muestran cómo se desarrolla el proceso de formación en sus instalaciones y explican los beneficios que la FP Dual aporta tanto a las organizaciones como a los futuros profesionales.

Estos materiales audiovisuales, grabados en empresas que previamente habían sido asesoradas por la Cámara de Comercio de Badajoz, reflejan de forma cercana la realidad del entorno laboral y ponen en valor el compromiso del tejido empresarial con la formación del talento.

Más allá de su valor divulgativo, estos vídeos constituyen una buena práctica del proyecto, ya que transforman experiencias reales en una herramienta permanente de sensibilización. Gracias a ellos, otras empresas pueden conocer de primera mano cómo funciona la Formación Profesional Dual, resolver dudas a través de casos reales y descubrir las oportunidades que ofrece este modelo para incorporar talento, mejorar la transferencia de conocimiento y reforzar su competitividad.

Presencia en los principales foros empresariales

A lo largo del programa, la Cámara de Comercio de Badajoz ha desarrollado una intensa actividad de difusión y sensibilización participando en encuentros empresariales, jornadas informativas y congresos profesionales.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la presentación del programa en el Foro Transfórmate, la participación en desayunos empresariales junto a asociaciones empresariales, las jornadas de lanzamiento del programa, la presencia en Expoenergea y la participación en el V Congreso Impulso "Ser Autónomo en 2026", acercando la Formación Profesional Dual a empresas, pymes, autónomos y profesionales de toda la región.

Estas acciones han permitido extender el conocimiento del programa, reforzar el asesoramiento personalizado y seguir incorporando nuevas empresas interesadas en participar en la FP Dual.

Un compromiso que continúa

Los resultados obtenidos demuestran que la Formación Profesional Dual crece cuando administraciones, empresas y centros educativos trabajan de forma coordinada.

El asesoramiento personalizado, la formación de tutores de empresa, las visitas a entornos productivos y la difusión de experiencias reales han contribuido a crear nuevas oportunidades de colaboración que seguirán dando sus frutos durante los próximos cursos académicos.

Con los objetivos alcanzados e incluso superados, la Cámara de Comercio de Badajoz reafirma su compromiso con una Formación Profesional cada vez más conectada con las necesidades del tejido productivo extremeño, convencida de que invertir en talento es también invertir en competitividad, innovación y desarrollo para toda Extremadura.