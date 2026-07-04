Tras los terremotos
Los bomberos de la Diputación de Badajoz regresan de Venezuela tras siete días de intensas labores de rescate
Tras los trabajos de búsqueda, rescate y rehabilitación de viviendas en La Guaira, el equipo del CPEI y su perra Luka, regresan a casa
El equipo de bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ya se encuentra de camino a la provincia tras concluir una intensa misión humanitaria en Venezuela. El contingente, formado por diez bomberos y Luka, la perra de rescate que los ha acompañado, aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Santo Domingo, donde fueron arropados y recogidos por sus propios compañeros del CPEI para trasladarlos de vuelta a Badajoz.
Según ha confirmado el gerente del consorcio, José Antonio Vázquez, los efectivos se encuentran en buen estado de salud y no ha sido necesaria la intervención de ambulancias a su llegada, aunque la próxima semana se someterán a un chequeo médico completo por prevención. Esta revisión médica se le practicará igualmente a Luka, de quien se ha destacado su espectacular rendimiento sobre el terreno: al ser la encargada de la primera línea de búsqueda, ha sido una de las que más ha trabajado tras adentrarse la primera en las zonas de mayor riesgo.
Siete días de cooperación internacional
El equipo extremeño ha completado un total de siete días de trabajo in situ, a los que hay que sumar las complejas jornadas de viaje. Tras salir ayer de regreso desde La Guaira en dirección a Valencia (Venezuela) y realizar escala en Santo Domingo, el grupo ha podido culminar con éxito un despliegue en el que apenas han tenido descanso.
Durante su estancia, los bomberos de la Diputación de Badajoz han centrado sus esfuerzos en labores de búsqueda y localización de personas fallecidas, así como en la rehabilitación y aseguramiento de viviendas para que las familias afectadas pudiesen volver a entrar de forma segura. Un trabajo técnico de una alta complejidad que han desarrollado codo con codo junto a los equipos de rescate locales de Venezuela, delegaciones de El Salvador, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y compañeros de otras comunidades autónomas españolas.
Recepción oficial el lunes
El merecido homenaje institucional tendrá lugar el próximo lunes a las 10.00 horas en la sede de la Diputación de Badajoz. La presidenta, Raquel del Puerto, encabezará una recepción oficial en la que también estarán presentes el propio gerente del CPEI, José Antonio Vázquez, y el jefe de equipo, Luis Moreno, para agradecer en nombre de toda la provincia el esfuerzo, la valentía y el valor humanitario de este contingente y su heroica compañera de cuatro patas.
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