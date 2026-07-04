Fede López: El talento que desafía los estereotipos en la danza en Badajoz

Con solo 10 años, Fede López Monje se está consolidando como una de las promesas masculinas de la danza en Badajoz de la mano de la escuela de Zaida Ortiz. Lo que comenzó a los tres años como una actividad inspirada por su hermana, se ha convertido en una forma de vida. A pesar de haber probado disciplinas como el fútbol, el tenis o el judo, Fede siempre lo ha tenido claro: lo suyo es el baile.

A su corta edad, demuestra una madurez y una personalidad admirables dentro y fuera del escenario, ignorando cualquier estereotipo y demostrando que el baile no tiene género.

Un palmarés brillante en circuitos internacionales

Desde hace dos años, el pequeño participa en certámenes de baile. De hecho, el esfuerzo de Fede ya se traduce en importantes reconocimientos tanto en modalidad individual como en dúo junto a su compañero Martín. Su hito más reciente ha sido lograr la medalla de plata en la modalidad individual de danza clásica en el Global Dance Open de Mérida, algo que le ha otorgado el pase directo a la final en San Sebastián (que se celebrará los próximos 14 y 15 de julio). En ese mismo concurso, consiguió el bronce junto a su amigo.

Además, otro tercer puesto lograron ambos en la modalidad de contemporáneo, repitiendo podio y éxito en un certamen internacional celebrado en la localidad portuguesa de Estoril. Fue ahí cuando, uno de los jueces internacionales, contactó y felicitó formalmente a Fede a través de su profesora, Zaida. El jurado destacó su capacidad para corregir detalles técnicos complejos (como la mirada y las puntas) de forma rápida.

Aunque la gran pasión de Fede es la danza clásica -estilo al que se mantuvo fiel cuando sus compañeras e incluso su hermana decidieron cambiar al baile urbano-, el futuro le depara nuevos retos. Tras el éxito cosechado, sus dos profesoras le han animado para probar nuevos retos tras ver su un enorme potencial. Por ello, a partir de septiembre, Fede comenzará a recibir clases de contemporáneo, una disciplina que compaginará con el clásico para convertirse en un bailarín mucho más completo y versátil.: “A ver si hay suerte, le gusta y puede compaginar los dos”, dice su madre.

El bailarín pacense Fede López en Mérida, durante el Global Dance Open. / Cedida

La importancia de los referentes masculinos

Para Fede, contar con espejos en los que mirarse ha sido fundamental. En la academia ha coincidido con bailarines mayores como Jorge, Mauro, Draco o Leo, quienes le han servido de inspiración. De hecho, varios de estos jóvenes han seguido el camino profesional trasladándose a Madrid para formar parte de compañías de renombre. Su madre destaca que “esto es también una posible salida profesional si a él le gusta y le apetece. Siempre ha tenido y tiene libertad para elegir lo que él quiera”.

Aunque aún queda mucho para que este pequeño se adentre en mundo laboral, si algo tiene claro es que su futuro está en los deportes: “A mí me gustaría dedicarme a los deportes. No sé si bailarín u otra cosa. Pero a algo deportivo seguro”. Por otra parte, su padre destaca la implicación de su hijo: “Se toma las coreografías muy en serio, las ensaya en casa y tiene una gran madurez para su edad”.

Los deportes no tienen sexo. A mí me da igual lo que diga la gente de que el baile es para chicas; los chicos también lo pueden hacer, igual que el fútbol también es para chicas Fede López — Bailarín

Una oportunidad para el talento masculino

Un aspecto único del centro donde entrena Fede es su política de apoyo al baile masculino. Tras realizar una tesis doctoral enfocada en cómo motivar a los niños a iniciarse en la danza, la directora Zaida Ortiz aplica una medida pionera en su escuela: no cobra mensualidad a los alumnos varones. Esta iniciativa busca romper barreras económicas y sociales, facilitando que los chicos prueben la disciplina y descubran su potencial en un entorno artístico donde, históricamente, ha existido un gran déficit de participación masculina.

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Con solo 10 años, Fede ya demuestra que el talento y la determinación no entienden de estereotipos. Su mirada está sobre los escenarios, donde sigue rompiendo barreras y coleccionando medallas a base de esfuerzo a su corta edad.