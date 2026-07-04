Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana

Ifeba se convierte durante todo el fin de semana el lugar de visita obligada para los amantes del anime, el manga, los videojuegos y la cultura asiática con ExpOtaku. Los asistentes podrán disfrutar de torneos de videojuegos, espacios dedicados a lo retro y un escenario principal que acogerá concursos de karaoke, el reto del Ramen Picante, pasarelas de Cosplay y exhibiciones de baile K-Pop. Además, la programación se complementa con talleres de manualidades, diseño de personajes y una amplia zona comercial de merchandising.

Para aquellos que prefieran un baño refrescante, las piscinas municipales de La Granadilla y San Roque abren sus puertas de 11.00 a 21.00 horas. Para este fin de semana, la tarifa de acceso diario es de 4 euros para adultos, mientras que para los menores de 17 años y los pensionistas será de 2 euros. Asimismo, los usuarios de carnet joven tendrán un 20% de descuento -sobre el precio de adulto-.

La cita musical de hoy llega con la clausura del festival Badasom con la actuación de Carminho. El concierto de fado será en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto a las 22.00 horas. Las entradas para disfrutar de esta artista internacional están disponibles desde los 20 hasta los 40 euros.

Por otro lado, quienes prefieran los deportes tienen una cita en el polideportivo de La Granadilla, que hoy sábado cierra la 98ª edición del Campeonato de España de Boxeo Élite 2026. Tras varios días de intensa competición que ha congregado a cerca de 400 deportistas de todo el país, llega el día de la verdad.

Además, arranca el programa municipal 'Vive el verano en el río' en el parque del Guadiana. Tanto hoy como mañana domingo, desde las 20.30 hasta las 23.00 horas ambos días. Se realizarán diversas actividades gratuitas para niños y familias: coches de pedales, fútbol-billar, dominó con fichas gigantes, aviones planeadores, entre muchas más.

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Por su parte, El Hospital Centro Vivo arranca hoy con risas gracias a 'Sábado de Circo: ¡Arriba!', a las 12.00 horas. Se trata de un show que utiliza el humor, los equilibrios sobre botellas de vidrio y la manipulación de objetos como herramientas para romper prejuicios y conectar con el público. La entrada libre será libre hasta completar aforo. Asimismo, el edificio acoge los últimos días de la exposición 'La energía que nos impulsa', la cual finaliza su recorrido este domingo 5 de julio. Esta muestra invita a explorar cómo las energías renovables y las comunidades energéticas están redefiniendo el consumo, combatiendo el cambio climático y transformando la autonomía de los municipios de la región.