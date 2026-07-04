Cuarta noche de Badasom
Los Vivancos conquistan Badajoz con su taconeo y fuerza escénica
El grupo de hermanos fusionó danza, música y artes marciales con una puesta en escena teatral que cautivó al público del festival
Andrea Vaca
La cuarta sesión del festival Badasom -que se despide hoy con la actuación de Carminho- confirmó que el certamen continúa siendo uno de los grandes escaparates del mestizaje entre el flamenco y las músicas del mundo. El protagonismo de la noche recayó en Los Vivancos, que ofrecieron un espectáculo vibrante en el que la danza, la música y la puesta en escena se fundieron para cautivar al público congregado en el auditorio Ricardo Carapeto. En este espectáculo, los hermanos reúnen lo mejor de su trayectoria profesional y de sus tres proyectos anteriores: ‘7 Hermanos, Aeternum y Nacidos Para Bailar’.
Desde los primeros compases, el sexteto desplegó una propuesta escénica de enorme intensidad física. El zapateado, ejecutado con una precisión milimétrica, se convirtió en el hilo conductor de una actuación en la que cada movimiento transmitía fuerza, disciplina y una profunda conexión con las raíces flamencas. A ello se sumó una cuidada iluminación y un montaje visual que reforzó el carácter teatral del espectáculo.
Lejos de limitarse al flamenco más ortodoxo, Los Vivancos combinaron diferentes lenguajes artísticos, incorporando referencias de ballet, danza contemporánea, folklore y artes marciales. Esa fusión, una de las señas de identidad del grupo, encontró una excelente acogida entre el público, que aplaudía cada una de sus interpretaciones.
La complicidad con los asistentes fue creciendo a medida que avanzaba la noche. Cada número elevaba la expectación y confirmaba la capacidad del grupo para mantener la tensión escénica durante todo el espectáculo. La sincronía de los seis hermanos, unida a una impecable ejecución técnica, hizo que el público quedara boquiabierto.
Con esta velada, Badasom volvió a demostrar su apuesta por propuestas capaces de tender puentes entre la tradición y la innovación. La presencia de Los Vivancos reforzó la personalidad de un festival que sigue consolidándose como una cita imprescindible del calendario cultural extremeño, donde el flamenco dialoga con otras expresiones musicales sin perder su esencia.
Llegando al final de la actuación, algunos de los hermanos se bajaron del escenario para saludar de cerca al público. Esto provocó que los espectadores enloquecieran de pie delante de sus butacas.
La noche concluyó entre aplausos y con la sensación compartida de haber asistido a un espectáculo único, en el que la excelencia artística y la emoción caminaron de la mano. Un nuevo éxito para Badasom, que mantiene intacta su capacidad para sorprender y emocionar edición tras edición.
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