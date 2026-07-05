Accidente urbano
Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
El conductor de la moto ha sido trasladado al Hospital Universitario
Accidente de tráfico urbano en Badajoz en el que se han visto implicados una ambulancia y una moto. En este caso, según los datos de la Policía Local, el causante de la colisión ha sido el conductor del vehículo sanitario, que se ha saltado un semáforo cuando ya estaba en rojo y, por lo tanto, no debía avanzar.
El percance ha ocurrido sobre las 20.50 horas, frente a los Salesianos. Concretamente, en la confluencia de la avenida María Auxiliadora cob la calle Jacobo Rodríguez Pereira. La ambulancia, conducida por un varón de 35 años habría rebasado un semáforo en rojo y ha impactado de manera frontolateral con una motocicleta, cuyo conductor, un varón de 34 años, circulaba por la vía.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta ha caído al suelo y ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario para someterse a una valoración médica aunque, en principio, parece que sus lesiones no revisten gravedad, según informa la Policía Local de Badajoz.
- El Tribunal Supremo confirma la condena al alcalde de Villar del Rey por vulnerar el honor del abogado Fernando Cumbres
- Un matrimonio y un vecino, intoxicados al pintar un depósito de agua en Oliva de la Frontera
- Badajoz activa una nueva promoción de viviendas en La Banasta: así será el desarrollo de 7.000 metros cuadrados
- El ascensor del conflicto: vecinos de Santa Marina en Badajoz denuncian destrozos, suciedad e inseguridad en sus puertas
- Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana
- Medio centenar de vecinos desalojados por un incendio en un piso en la calle Valladolid de Badajoz
- Badajoz recupera sus 'Atardeceres Musicales' en el parque del Guadiana
- En prisión un joven entrenador de Badajoz por presunta agresión sexual a una jugadora del Club Pacense Voleibol