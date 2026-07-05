"Tenemos que estar muy orgullosos del festival que tenemos": el Badasom termina con la mirada puesta en el futuro

La XVII edición del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz -Badasom- concluyó ayer dejando un gran sabor de boca en la capital pacense. A través de un viaje musical que comenzó el pasado martes en la terraza del López de Ayala y que después se trasladó al auditorio Ricardo Carapeto, el certamen ha vuelto a demostrar por qué es una cita única.

Paloma Morcillo, directora del López de Ayala, se muestra muy satisfecha con el resultado global: "El balance es muy positivo. Estamos muy contentos tanto con la respuesta del público como, sobre todo, por la calidad de los artistas". Para la directora, la clave ha estado en crear una propuesta que ha sabido respetar la tradición abriendo los brazos a la modernidad. "Hemos conseguido que, con una programación equilibrada y coherente, hayan convivido la raíz del flamenco y del fado con la innovación", añade Morcillo.

De la intimidad de la terraza a la grandiosidad del auditorio

El festival se ha estructurado en dos lugares. Las noches del martes y el miércoles buscaron recogimiento en la terraza del teatro. La fadista lusa Teresinha Landeiro fue la encargada de abrir el festival el primer día, seguida el miércoles por el flamenco de raíz de Alba Carmona y Jesús Guerrero. Según explica la directora, se pasó de forma muy orgánica "del intimismo de los conciertos en el López a un formato más grande en el auditorio Ricardo Carapeto".

Allí, el jueves se vivió uno de los momentos más esperados con el pianista Chico Pérez acompañado por la Orquesta de Extremadura en un espectáculo creado especialmente para Badajoz. El viernes, el auditorio vibró con la energía y fusión flamenca de los hermanos Vivancos, dando paso ayer a Carminho, la artista más internacional de esta edición. Morcillo define esta trayectoria como "una programación más moderna y atrevida", que ha sabido conectar profundamente con los asistentes.

Un vínculo a ambos lados de La Raya

Uno de los aspectos más emotivos de esta edición ha sido el reencuentro de las artistas portuguesas con Badajoz. Tanto Teresinha como Carminho mantienen una estrecha relación con el festival. "Ellas han ido viendo como Badajoz les ha acompañado desde que comenzaron y ha visto su evolución artística", explica Paloma Morcillo, recordando que, para Carminho, esta era ya su tercera vez en el certamen: "Tenemos que estar muy orgullosos de este festival porque siempre nos lo reconocen los artistas".

Esa cercanía también es reflejó en las butacas, con una notable presencia de espectadores llegados del país vecino, especialmente en la jornada de clausura. "Ayer, con Carminho, había muchísimo público portugués. Estas músicas lo que hacen es unir tradición y vanguardia", señala la directora.

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Rumbo a la mayoría de edad

A pesar de que el festival ha tenido que competir este año con el Mundial de fútbol y con un calor que "no ha sido muy amigo porque nos ha acompañado todos y cada uno de los días", el Badasom se despide plenamente consolidado. La organización ya tiene la mirada puesta en el futuro: "El año que viene cumplimos la mayoría de edad, 18 años", dice ilusionada Morcillo. Para esa edición, el objetivo no es solo mantener la calidad del cartel, sino ampliar la experiencia cultural del festival con actividades paralelas como exposiciones o encuentros, e incluso cumplir un deseo: "Ojalá pudiéramos crecer y alguna de las actividades celebrarlas en Portugal, que está tan cerca", concluye la directora, que cierra una edición con una visión mayor: "Ser internacional es uno de nuestros objetivos".