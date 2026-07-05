Badajoz se rinde a la emoción del fado de Carminho en el cierre de Badasom

El auditorio Ricardo Carapeto volvió a convertirse anoche en un puente entre España y Portugal. Carminho fue la encargada de poner el broche final a la quinta y última jornada de Badasom con un concierto íntimo y lleno de significado en el que presentó ‘Eu vou morrer de amor ou resistir’, un trabajo que mira a las raíces del fado sin renunciar a una mirada contemporánea. La fadista despidió así una nueva edición de un festival que permite disfrutar de flamenco y el fado en estado puro.

Desde sus primeras palabras, Carminho dejó claro el vínculo especial que mantiene con Badajoz. "Este es un lugar que me da muchas ilusiones", confesó recordando las diferentes veces que había podido cantar en la ciudad. También explicó que su nuevo disco nace de una reflexión sobre el fado tradicional, el cual es "mi instrumento y mi lenguaje". Resumió el espíritu del álbum en una frase que atraviesa todo el repertorio: "En el fado siempre se mueren de amor, pero también es bueno pensar que se puede resistir".

Inspirado en otras mujeres fadistas

La artista fue alternando las canciones con largas explicaciones que permitieron al público adentrarse en su universo creativo. Más que una sucesión de temas, el concierto se convirtió en un recorrido por la memoria del fado. Carminho defendió que el género se ha construido de generación en generación: "El disco está inspirado en voces de mujeres que he escuchado en directo, pero también en las que ellas escucharon antes". Ese homenaje a la herencia femenina ocupó un lugar central durante toda la velada. Recordó a las artistas que abrieron camino para que otras mujeres puedan desarrollar su carrera profesional, como Laurie Anderson, con quien comparte una de las colaboraciones del álbum. Para la fadista, todas esas voces siguen habitando en quienes interpretan hoy este género.

La cercanía con el público fue constante. Al contemplar los abanicos que se agitaban para combatir el calor, bromeó asegurando que aquella imagen le resultaba "muy divertida". También dedicó unas palabras a los numerosos espectadores portugueses presentes en el auditorio, agradeciéndoles hacerla sentir como en casa. Con humor, comentó que los portugueses son "mejores en lingüística" que los españoles, antes de añadir entre risas que estos últimos poseen otras muchas cualidades.

La fadista portuguesa Carminho, durante su actuación en el auditorio Ricardo Carapeto. / Andrea Vaca

Uno de los momentos más emotivos llegó al hablar de la maternidad al recordar el nacimiento de su hijo y la imaginación con la que observaba el pelo negro del pequeño: "Fantaseaba con que en su nuca había un portal hacia un lugar mágico donde todo era posible". Aquel mundo fantástico, dijo, parece perderse al crecer, aunque cada nacimiento abre una nueva oportunidad para volver a asomarse a él. Otra de sus historias estuvo ligada al poema que da título al álbum. Explicó que lo encontró en una caja que le hizo llegar, tras su fallecimiento, la fadista Beatriz da Conceição, una figura importante en su formación. Ahí, apareció un poema inédito que hablaba de la dualidad tan presente en el fado entre el amor, el dolor y la resistencia. "Yo estoy siempre con dudas, entonces, quiero cantar esas dudas", confesó.

Pide permiso para cambiar la historia

La cantante también explicó que las canciones pueden nacer recuperando poemas antiguos o escribiendo nuevos versos sobre melodías tradicionales. Aquí, presentó un fado basado en un texto de António Campos cuya letra original advertía a una joven de los peligros de acudir sola a la fuente. Carminho reconoció que muchos de los discursos machistas son de otra época y defendió que no hay que trasladarlos al presente. Con divertimento, explicó que había pedido permiso para cambiar la historia y hacer que fuera él quien acudiera ahora a la fuente, arrancando de nuevo las risas del público.

Con voz serena, elegante y expresiva, Carminho fue construyendo una actuación en la que la emoción caló hondo entre todos los espectadores. Sostuvo cada canción desde la verdad interpretativa y el respeto por un género al que reivindica como un lenguaje vivo, abierto y en permanente evolución. "Sea cual sea el desafío, este concierto es único por ustedes. Gracias por hacer este Badasom tan especial para nosotros", afirmó. Puso fin a su repertorio con la canción que pone punto final a ‘Eu vou morrer de amor ou resistir’, una composición dedicada a la empatía y a esas personas que permanecen a nuestro lado en los días grises sin necesidad de preguntar.

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Un público entregado le pidió interpretar más canciones, a lo que la artista respondió cantando lo que recordaba de la letra de ‘Vida mía’ de Sara Montiel. Finalmente, interpretó un último fado tocando ella misma la guitarra eléctrica. Así concluyó una nueva edición de Badasom, que volvió a demostrar que el encuentro entre el flamenco y el fado sigue encontrando en Badajoz un espacio privilegiado. Carminho ofreció el mejor cierre de festival que volverá, como siempre, el próximo verano.