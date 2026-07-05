La COP31 Bike Ride elige Badajoz para iniciar su recorrido por España y visibilizar la movilidad sostenible

Badajoz asumirá el protagonismo en la lucha por la movilidad activa esta tarde a partir de las 19.30 horas en Puerta de Palmas. La ciudad acoge la COP31 Bike Ride, una marcha ciclista internacional que cruza la frontera de Caya. Tras completar su itinerario por Portugal, la comitiva inicia un recorrido nacional hacia El Portús y Girona (Cataluña).

La COP31 Bike Ride es una iniciativa ciudadana global nacida con el propósito de visibilizar el rol crucial que desempeñan la bicicleta y la movilidad activa en la reducción de emisiones contaminantes vinculadas al transporte. En un contexto de crisis climática global, esta marcha busca ser un altavoz que reclama que la bicicleta ocupe un lugar estratégico y central en las agendas y políticas climáticas. Las propuestas recogidas a lo largo de este viaje se trasladarán a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que tendrá lugar en Antalya (Turquía), con el objetivo de exigir ciudades transitables y un compromiso con el transporte limpio.

Recepción sobre ruedas

Las organizaciones pacenses Fundación Atabal y La Algarroba Negra han convocado un recibimiento a la comitiva. El punto de encuentro se ha fijado a las 19.30 horas en Puerta de Palmas, donde los organizadores han hecho un llamamiento para acudir empleando cualquier tipo de transporte sobre ruedas sin motor. Desde ahí, la marcha conjunta emprenderá un itinerario urbano diseñado para recuperar el espacio público hasta llegar al parque del río Guadiana para que a las 20.00 horas comience una charla abierta con todos los participantes.

Los colectivos manifiestan que Badajoz tiene potencial para convertirse en una urbe ciclista referente debido a su orografía y la disposición urbana. Defienden que esto permitiría reducir los trayectos cotidianos innecesarios en vehículos privados a motor y vertebrar una movilidad más saludable y accesible.

Desde las organizaciones apuntan que gran parte de la ciudadanía encuentra impedimentos para usar la bicicleta como medio de transporte. Entre las deficiencias que encuentran están los tramos de carril bici desconectados entre sí, los cruces de tráfico inseguros, la falta de continuidad en los itinerarios, la escasez de aparcamientos seguros que prevengan robos y la falta de sombra en los recorridos.

Cartel de la COP31 Bike Ride, que llega hoy a Badajoz. / Cedida

Red de trabajo local

Por este motivo, invitan a los asistentes a quedarse en el parque compartiendo un picnic informal con el objetivo de empezar a tejer un grupo ciudadano enfocado en la fiscalización, mejora y expansión del carril bici y las infraestructuras sostenibles de Badajoz. Durante el encuentro, difundirá un formulario ciudadano de participación para que los vecinos empiecen a mapear y documentar el estado real de la movilidad: puntos negros, tramos peligrosos, deficiencias, áreas sin zonas para aparcar y cualquier barrera que impida desplazarse con libertad y seguridad por Badajoz.

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La convocatoria finaliza con un llamamiento a la diversidad: desde ciclistas expertos hasta usuarios ocasionales, pasando por colectivos vecinales en defensa de sus barrios, entidades sociales, clubes y cualquier ciudadano comprometido con el diseño de un Badajoz más habitable, fresco, seguro y solidario.