Cosplay, K-pop y videojuegos: ExpOtaku llena de disfraces Badajoz

Los amantes del K-pop, el anime y los videojuegos están de enhorabuena este fin de semana. Badajoz acoge una de las citas más esperadas de la cultura asiática con la celebración de ExpOtaku, una cita muy esperada que está llenando Ifeba de color, creatividad y vestuarios atrevidos. Con una programación diseñada tanto para los fans más acérrimos como para quienes se asomaban por primera vez a este mundo, el evento ha regresado a la capital pacense.

El pabellón principal se ha transformado en un hervidero de actividad con propuestas para todos los gustos. Los más competitivos midieron sus fuerzas en la zona de videojuegos con torneos de títulos tan emblemáticos como Mario Kart, Naruto, Dragon Ball o Pokémon. Para los más atrevidos, el reto gastronómico de ramen picante y las bodas temáticas dejaron momentos divertidos, mientras que los talleres de diseño de personajes y los puestos de venta de artículos hicieron las delicias de los coleccionistas.

La llegada de ExpOtaku a Badajoz ha supuesto una alegría para la comunidad pacense, que habitualmente se veía obligada a desplazarse a otras provincias para disfrutar de su pasión. La respuesta del público local no ha podido ser mejor.

"Yo ya acostumbro mucho a venir a eventos de este tipo de anime, manga […] y también me gusta mucho el mundo del cosplay. Como se ha hecho un evento aquí en Badajoz, porque normalmente se hacen en Sevilla o Mérida, he aprovechado para venir a ver los puestos, incluso a ver a gente que no acostumbro a ver y que solo te encuentras en eventos así" Alejandro — Asistente a ExpOtaku

Creatividad, K-pop y artes marciales

El ritmo no paró ayer en ningún momento gracias a una zona dedicada en exclusiva al K-pop, donde los asistentes pudieron aprender y exhibir las coreografías de sus videoclips favoritos, además de posar en el photocall. Los artistas locales también tienen su espacio en las exposiciones y concursos de dibujo y fanarts. Para los amantes de la acción, el dojo de artes marciales con entrenamientos de Taekwondo, Hapkido y manejo de nunchakus ha triunfado.

Pero si algo acaparó miradas, fue la pasarela de cosplay. Detrás de cada traje hay semanas de trabajo minucioso para lograr que los personajes cobren vida de la forma más fiel posible. Una de las cosplayers asistentes, Sara, destacaba todo el trabajo que hay detrás del personaje de A. B. A, del videojuego 'Guilty Gear': “Me ha llevado bastante tiempo, alrededor de mes y medio en todo el conjunto”. Dice que lo más laborioso “ha sido la llave, que al final hay que encontrar material, hacerlo, dedicarle muchísimas horas. Podría haberle añadido incluso más detalles, pero el tiempo no me ha dado”, sentenciaba.

De la timidez a la pasarela

La comodidad de jugar “en casa” ha hecho que muchos aficionados extremeños pierdan la timidez inicial y se hayan lanzado a participar y vivir la experiencia disfrazados por primera vez. Es el caso de Marcos, quien llevaba un disfraz de Kinich –de 'Genshin Impact'-. Para él, esta era su segunda convención. Su primera vez fue el Mangafest de Sevilla, pero ahora ha decidido asistir disfrazado: “Fue viendo a la gente que había allí cuando descubrí que me gusta el mundillo este. Le fui cogiendo el gusto y estando cerca de casa he venido a ver qué tal y a disfrazarme por primera vez”, mientras aseguraba que se lo iba “a pasar bien”.

La constancia y las ganas de repetir son notas dominantes entre todos los asistentes, quienes no dudan en viajar por diferentes ciudades. Muestra de ello es Marta –vestida como Cantarella, de 'Wuthering Waves' -, quien es cosplayer: “Me dedico a ello porque me gusta disfrutar de todos los eventos”.

Su amiga Ana – disfrazada de Alice, del 'Zenless Zone Zero'-, era a primera vez que hacía de este personaje: “Ya hice en el MangaFest de Sevilla y en Mérida a Miyabi, del mismo videojuego. Pero esta vez buscaba algo más fresquito”, sentenciaba.

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Tras el gran sabor de boca que dejó la jornada de ayer, ExpOtaku afronta hoy su segundo y último día en Ifeba con las expectativas por las nubes. Por delante quedan todavía muchas horas para exprimir al máximo los torneos, talleres y, por supuesto, seguir maravillando a los asistentes con el nivel de los cosplayers que se dan cita en Badajoz.