"Es un privilegio": Verónica Blanco lleva el nombre de Badajoz por las grandes universidades europeas

Dos meses después de que se hiciese pública la resolución del proceso de las Becas Europa Santander -donde se presentaron unos 4.000 estudiantes de toda España-, la pacense Verónica Blanco ya se encuentra en pleno viaje formativo por Europa. Mientras se desplazaba por el metro de París, la joven ha compartido los pormenores de una travesía que describe como "increíble" y profundamente "nutritiva", cumpliendo con creces las expectativas depositadas al inicio de la aventura.

El viaje arrancó el pasado 25 de junio. Desde esa fecha, el grupo se ha sumergido en una ruta diseñada para llevar a los futuros universitarios por toda Europa. Según detalla Verónica, la estancia en cada destino varía en función de las actividades y de la agenda académica. La expedición comenzó con una inmersión de cuatro días en Madrid, que incluyó una parada en la Universidad de Alcalá de Henares. De hecho, ha confesado haber quedado muy sorprendida por la carga histórica de este centro: "Es preciosa. Nos hablaron de toda su historia y que ha sido de las primeras universidades de España. Teniéndola aquí al lado, no la conocía y me ha encantado", subraya.

Posteriormente, cruzaron las fronteras españolas para recalar durante dos días en Heidelberg (Alemania) y dedicar una jornada clave a Bruselas (Bélgica). Actualmente, se encuentra en París, donde afrontan una estancia de cuatro días. La ruta los llevará después hacia Reino Unido, con un bloque de cuatro días repartido entre Londres y Cambridge. El tramo final del viaje será el retorno hacia la península con una escala de tres días en Santiago de Compostela, para concluir definitivamente.

Política europea y el valor del debate

La rutina está dividida entre la formación intelectual, las visitas institucionales y el análisis de la actualidad. El grupo asiste cada día a pequeñas conferencias e intercambios de impresiones con personas locales y profesionales españoles que han consolidado sus carreras en los países de destino.

Entre los hitos más destacados, la pacense resalta el encuentro mantenido con la vicerrectora de la Universidad de Heidelberg, un espacio que les permitió asomarse a las dinámicas del modelo educativo germano. Asimismo, el componente político y social se dio en la visita al Parlamento de la Unión Europea en Bruselas. Allí, fueron recibidos por dos funcionarios españoles que les desgranaron el funcionamiento interno de las instituciones y los desafíos de la diplomacia internacional.

Sin embargo, para Verónica, el verdadero valor diferencial de la Beca Santander reside en lo que ocurre una vez concluyen las ponencias oficiales. El programa estimula la horizontalidad y el pensamiento crítico a través de talleres de debate.

"Nos enriquecemos durante todo el día con grupos de trabajo. Al final de cada conferencia, cuando podemos, nos reunimos en pequeños grupos de unas 10 personas y reflexionamos un poco sobre los temas tratados: la búsqueda de la verdad, el sentido de la vida, los pilares de la universidad, qué implica ser un buen universitario o el servicio a los demás". Verónica Blanco — Ganadora de una de las Becas Europa Santander

Aunque Verónica Blanco es la única estudiante extremeña dentro del grupo, la joven destaca con orgullo que la presencia de la región se ha hecho notar en el viaje. Durante el recorrido ha coincidido con dos cacereños que ocupan puestos de relevancia: un monitor y formador que los acompaña -vinculado a la Escuela de Liderazgo Universitario- y uno de los anfitriones en la recepción del Parlamento Europeo. Para ella, estas coincidencias suponen un mensaje de motivación: "Se puede llegar muy lejos desde Extremadura. Con muchísimo esfuerzo podemos conseguirlo".

Próxima estación: Medicina

Tras finalizar sus estudios de bachillerato en el IES San Fernando con una nota media de 9,89 y con las listas de admisión de la universidad actualizándose, el horizonte de Verónica Blanco de cara al mes de septiembre está fijado: iniciar la carrera de Medicina, espera, que en Badajoz.

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La futura médica asume este viaje con madurez y sentido de la responsabilidad. Se considera una afortunada dentro de un proceso en el que influyeron muchos factores de azar. "Las oportunidades que se nos dan son un regalo y un privilegio, y tenemos que entregar esto de cierta forma a los demás", concluye, con la intención de contar su experiencia a su entorno y a sus futuros compañeros de facultad.