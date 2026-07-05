Rubén Tanco se proclama campeón de España en Melilla

El ciclismo extremeño vuelve a celebrar un éxito de primer nivel. El pacense Rubén Tanco se proclamó este domingo campeón de España de ciclismo paralímpico en la categoría MC5 tras imponerse en el Campeonato de España disputado durante el fin de semana en Melilla.

El corredor del Fundación CB Integra Team firmó una actuación sobresaliente, controlando la carrera desde los primeros kilómetros y demostrando una gran inteligencia táctica para llegar a la recta final con opciones de victoria. Allí, Tanco sacó a relucir toda su potencia para imponerse con autoridad al sprint y conquistar el maillot de campeón de España.

El ciclista extremeño llegaba a la cita nacional en un gran estado de forma, una condición que confirmó sobre el asfalto con una carrera muy sólida. Su capacidad para gestionar el ritmo de la prueba y su explosividad en los últimos metros fueron decisivas para superar al resto de competidores y colgarse la medalla de oro.

Con esta victoria, el deportista pacense vuelve a llevar el nombre de Extremadura a lo más alto del panorama nacional y confirma el excelente momento que atraviesa el paraciclismo de la región, que también puede presumir de medalla de oro después de que Maribel Toro se impusiera en la prueba en línea de la categoría WH5.

Maribel Toro, doblete de oros

El protagonismo extremeño en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico no terminó con el oro de Rubén Tanco. La ribereña Maribel Toro puso el broche de oro a la competición al proclamarse campeona de España en la prueba en línea de la categoría WH5, completando un fin de semana perfecto en Melilla.

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Con este triunfo, Maribel Toro firmó un extraordinario doblete nacional tras haber conquistado previamente el título en la contrarreloj individual. Dos medallas de oro que confirman su excelente estado de forma y la consolidan como una de las grandes referentes del paraciclismo español, demostrando un alto nivel competitivo en ambas disciplinas.